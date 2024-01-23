Окупанти провели чергові рейди для паспортизації українців, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними центру, Росія поспішає наростити темпи щодо видачі паспортів перед "виборами президента РФ", які заплановані на березень.

"Самі "вибори" є фікцією, а через низькі темпи паспортизації, росіяни дозволили "голосувати" на них за українським паспортом, або мати змогу намалювати "явку", - пояснили в ЦНС.

В центрі повідомили, що під час рейдів окупанти фактично перекривають села, та "проводять бесіди" з тими, хто ще не отримав червону макулатуру. Зокрема ворог залякує українців наслідками, до яких нібито призведе відмова від російського паспорта.

Нагадаємо, якщо у вас є якась інформація про переміщення російської військової техніки, ви виявили людину, яка явно викликає підозру або ж у вас є інші важливі дані про ворогів - ви можете скористатися спеціальними каналами для свого внеску в боротьбу з окупантами.

Вибори у Росії

У Росії "вибори президента" триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. Ми писали, що 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

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