Окупанти протягом дня завдали 115 ударів по прикордонню Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"115 ударів завдали росіяни протягом дня по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади", - написав Живицький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 21 січня, російські війська завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.

Також ми писали, що сьогодні росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток дивом вижив після того, як одна з мін потрапила у будинок.

Пізніше російські окупанти ще раз атакували Сумську область - обстрілювали прикордоння з мінометів.

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