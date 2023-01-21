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Окупанти протягом дня завдали 115 ударів по прикордонню Сумської області

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Сумська область , Субота 21 січня 2023 22:45
Окупанти протягом дня завдали 115 ударів по прикордонню Сумської області Фото: окупанти протягом дня завдали 115 ударів по прикордонню Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 21 січня, російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 115 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"115 ударів завдали росіяни протягом дня по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади", - написав Живицький.

  • Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів). Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок - у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені.
  • Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів.
  • Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.
  • По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).
  • Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 21 січня, російські війська завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.

Також ми писали, що сьогодні росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток дивом вижив після того, як одна з мін потрапила у будинок.

Пізніше російські окупанти ще раз атакували Сумську область - обстрілювали прикордоння з мінометів.

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