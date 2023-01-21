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Оккупанты в течение дня нанесли 115 ударов по приграничью Сумской области

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Сумская область, Суббота 21 января 2023 22:45
Оккупанты в течение дня нанесли 115 ударов по приграничью Сумской области Фото: оккупанты в течение дня нанесли 115 ударов по приграничью Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 21 января, русские войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 115 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"115 ударов нанесли россияне в течение дня по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская общины", - написал Живицкий.

  • Эсманьскую общину враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов). В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом - в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены.
  • Новослободскую общину россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов.
  • Краснопольская община: 9 вражеских мин взорвались на пограничных.
  • По Белопольской общине противник бил из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).
  • Шалыгинская община: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 21 января, российские войска нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей. В результате был ранен человек.

Также мы писали, что сегодня россияне ранили ребенка во время обстрела пограничного села Студенок в Сумской области. Подросток чудом выжил после того, как одна из мин попала в дом.

Позже российские оккупанты еще раз атаковали Сумскую область - обстреливали приграничье из минометов.

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