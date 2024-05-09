Окупанти просуваються на кількох напрямках: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Українські офіційні особи повідомили, що 8 травня ЗСУ відбили російську диверсійно-розвідувальну групу з 10 осіб на кордоні між Харківською областю та Росією в районі міста Пильна (на північний схід від міста Харкова).

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження наземних атак на лінії Куп'янськ - Сватове. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Новоселівського (на північний захід від Сватового).

8 травня в Міноборони РФ заявили, що війська захопили Кислівку (на північний захід від Сватового)

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська в Кислівці готуються до подальших атак на Степову Новоселівку та Іванівку (обидві на північний захід від Сватового та безпосередньо на північний захід від Кислівки).

Російські блогери також розповідали, що війська РФ нібито просунулися до околиць Берестового (на північний захід від Сватового), проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Війська РФ також продовжували наземні атаки на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та на північний захід від Сватового поблизу Піщаного та Стельмахівки.

Російські війська нещодавно незначно просунулися поблизу Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 9 травня, показують, що загарбники незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної) і на північ від Білогорівки (на південь від Кремінної).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на 1,5 км вглиб на схід від Новосадового (на північний захід від Кремінної), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Російські війська також продовжували наземні атаки на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки, Невського та Новолюбівки; на південь від Кремінної біля Білогорівки та Серебрянського лісництва.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ в ніч проти 8 травня завдали удару ракетами ATACMS по нафтобазі в окупованому Луганську. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують велику пожежу на паливному складі в місті.

Російський "воєнкор" стверджував, що удар пошкодив кілька паливних баків.

Операція №2 - Донецька область

8 травня війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але на цьому напрямку лінія фронту не змінилася.

Окупанти вели наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та Спірного та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

8 травня війська РФ продовжували наступальні дії на схід від Часового Яру, але лінії фронту в цьому районі не змінювалися.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Нового мікрорайону у східному Часовому Яру, на схід від Часового Яру в районі Іванівського, на південний захід від Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь від Часового Яру в районі Шумів і Нью-Йорка.

Начальник штабу батальйону ЗСУ, який діє в районі Часового Яру, 7 травня заявив, що війська РФ все частіше виставляють танки та бронемашини з привареними металевими пластинами для додаткового захисту (у просторіччі їх називають "танки-черепахи"), та регулярно атакують на світанку і на сутінках.

Український офіцер також заявив, що невеликі російські штурмові групи періодично наближаються та намагаються перетнути Сіверсько-Донецький канал Донбасу поблизу Часового Яру, але ЗСУ знищують або захоплюють ці групи.

Командир іншого батальйону ЗСУ, який діяв поблизу Часового Яру, 8 травня заявив, що окупанти мають перевагу в живій силі в цьому районі 10:1.

Війська РФ нещодавно досягли значних тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки та нещодавно просунулися в інших місцях на захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися приблизно на 4 км на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) у напрямку східної околиці Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки та Очеретиного), а ЗСУ не утримують позицій на північно-західній околиці Очеретиного.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що війська РФ просунулися до бурелому на південь від Соловйового (на північний захід від Авдіївки) і на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки).

В Міноборони РФ стверджували про захоплення н.п. Новокалинове (на північ від Авдіївки), а в ISW оцінюють, що російські війська ймовірно захопили населений пункт станом на 4 травня.

Російські "воєнкори" стверджували, що окупанти нібито просунулися далі на захід від Очеретиного в напрямку Прогресу і на глибину до 1,5 км у напрямку Новопокровського, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська також продовжували наступальні дії в районі Олександрополя, біля Очеретиного, Архангельського, Євгенівки, Сокіла, біля н.п. Семенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове, коло Невельського, Первомайського та Водяного.

За повідомленнями, 8 травня війська РФ досягли незначних успіхів на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту на заході та південному заході від Донецька не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що окупанти нібито прорвали українську оборону в східній Красногорівці (на захід від Донецька) і повністю захопили вулицю Перше Травня, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Війська РФ також продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Новомихайлівки, Побєди, Парасковіївки та Водяного.

Російські війська нещодавно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей та, як повідомляється, досягли нових успіхів у цьому районі 8 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Центральної в південному Урожайному (на південь від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" стверджував, що загарбники нібито увійшли в Старомайорське (на південь від Великої Новосілки) і захопили до половини населеного пункту, хоча візуального підтвердження цієї заяви в ISW не знайшли.

"Південна вісь"

8 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто просунулися на 700 метрів у глибину від південно-східної частини Роботиного, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цього твердження.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

8 травня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок.

Речник ВМС ЗСУ та Південного оперативного командування капітан третього рангу Дмитро Плетенчук 8 травня повідомив, що війська РФ щодня намагалися штурмувати острів Нестрига в дельті річки Дніпро та 7 травня намагалися підійти до острова на водних мотоциклах.

Представник окупаційної "адміністрації" Херсонської області стверджували 9 травня, що війська РФ нібито встановили контроль над невизначеними островами в річці Дніпро.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 8 травня повідомляли, що на фронті протягом доби було зафіксовано 121 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні зазначили, що Сили оборони відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра і біля Синьківки в Харківській області. Також воїни ЗСУ уразили три засоби ППО противника.

Нагадаємо також, за інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 травня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склала вже 477 430 солдатів.