Окупанти просунулися на трьох напрямках у Донецькій області: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

20 січня війська РФ продовжили наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська атакували в районі Нікольського і в напрямку Вікторівки з Новоіванівки, а також у районі Куриловки.

Російський блогер розповідав, що ЗСУ контратакували на північ від Суджі в районі Старої Сорочини та Нової Сорочини та на південь від Суджі в Махнівці.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

20 січня речник Прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у січні цього року українські захисники відбили штурм російської механізованої частини невстановленого ешелону вздовж кордону між Сумською та Курською областями.

Також Демченко розповів, що з 1 січня російські окупанти здійснили кілька обстрілів у прикордонній зоні Сумської області.

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки у Харківській області поблизу Вовчанська 19 і 20 січня, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

20 січня російські загарбники наступали на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

19 і 20 січня війська РФ наступали вздовж міжнародного кордону в районі Строївки, на північ від Куп'янська в районі Кутьківки, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного.

20 січня російські окупанти продовжували наступати в районі Борової, але не просунулися.

В Міноборони РФ розповідали про захоплення Новоєгорівки (на південний схід від Борової).

Війська РФ продовжували атакувати поблизу Загризового, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Надії, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Новосергіївки та Макіївки 19 і 20 січня.

20 січня російські окупанти продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ наступали в напрямку Зеленої Долини, біля Новосадового, Колодязів, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва 19 і 20 січня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники 19 і 20 січня продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки, але не просунулися.

20 січня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

Російські окупанти атакували в межах самого Часового Яру, поблизу Ступочок і Білої Гори 19 і 20 січня.

Війська РФ нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 і 20 січня, показують, що окупанти просунулися в межах південної та північної частин міста.

Російські загарбники продовжували атакувати у Торецьку, біля Кримського, Диліївки, Озарянівки та Щербинівки 19 і 20 січня.

Український офіцер, який діяв на Торецькому напрямку, 20 січня заявив, що росіяни не просунулися значно в районі Кримського та Озарянівки, як стверджували інші джерела, але відправляють невеликі диверсійно-розвідувальні групи для штурму позицій ЗСУ на флангах Торецька.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 січня свідчать про те, що окупанти просунулися до Шахти №2 на північ від Котлиного (на захід від Покровська) та в південній частині Котлиного.

Російські загарбники вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Водяного Другого, Зеленого Поля, Олександрополя, Миролюбівки, Єлизаветівки, Мирнограда, Променя, Лисівки, Шевченка, в районі Надіївки, Звірового, Удачного, Успенівки, Новотроїцького, Новоандріївки та біля Котлиного 19 і 20 січня.

Російське джерело стверджувало, що ЗСУ контратакували поблизу Удачного, Котлиного, Успенівки, Нововасилівки, Звірового, Єлизаветівки та Водяного Другого.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що росіяни зменшили кількість фронтових ударів піхоти на Покровському напрямку через нестачу особового складу, та намагаються увійти до Покровська із заходу.

Офіцер бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, заявив, що ворог рідко використовує бронетехніку, і що військове командування РФ перекинуло невизначені частини з інших ділянок фронту в район Покровська.

Війська РФ нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 і 20 січня свідчать про те, що окупанти просунулися на південь від Петропавлівки та на південний схід від Костянтинополя.

В Міноборони РФ 20 січня заявили про захоплення села Шевченко (на північний захід від Курахового), при цьому в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт ще 3 січня.

Російські загарбники вели наступальні дії в районі Слов'янки, Петропавлівки, Шевченка, біля Дачного, Андріївки, Костянтинополя, Улаклів, Сухих Ял, Зеленівки, Янтарного та Розлива 19 і 20 січня.

Російське джерело стверджує, що ЗСУ контратакували біля Зеленівки.

20 січня війська РФ продовжили наступати на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися.

19 і 20 січня російські окупанти наступали біля самої Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

"Південна вісь"

Російські загарбники продовжували наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки 19 і 20 січня, але не просунулися.

Війська РФ 19 і 20 січня продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку, в тому числі в районі острова Козацький (на північний схід від м. Херсона), але також не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 січня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні зазначили, що найбільша кількість атак російських окупантів була зафіксована на Покровському напрямку.