Оккупанты продвинулись на трех направлениях в Донецкой области: карты ISW

Операция ВСУ в России

20 января войска РФ продолжили наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атаковали в районе Никольского и в направлении Викторовки из Новоивановки, а также в районе Куриловки.

Российский блогер рассказывал, что ВСУ контратаковали к северу от Суджи в районе Старой Сорочины и Новой Сорочины и к югу от Суджи в Махновке.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

20 января представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в январе этого года украинские защитники отбили штурм российской механизированной части неустановленного эшелона вдоль границы между Сумской и Курской областями.

Также Демченко рассказал, что с 1 января российские оккупанты совершили несколько обстрелов в приграничной зоне Сумской области.

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки в Харьковской области вблизи Волчанска 19 и 20 января, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

20 января российские захватчики наступали на Купянском направлении, но не продвинулись.

19 и 20 января войска РФ наступали вдоль международной границы в районе Строевки, к северу от Купянска в районе Кутьковки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного.

20 января российские оккупанты продолжали наступать в районе Боровой, но не продвинулись.

В Минобороны РФ рассказывали о захвате Новоегоровки (к юго-востоку от Боровой).

Войска РФ продолжали атаковать вблизи Загрызово, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Надежды, Зеленого Гая, Новоегоровки, Новосергеевки и Макеевки 19 и 20 января.

20 января российские оккупанты продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ наступали в направлении Зеленой Долины, возле Новосадово, Колодезей, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества 19 и 20 января.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики 19 и 20 января продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.

20 января войска РФ продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

Российские оккупанты атаковали в пределах самого Часового Яра, вблизи Ступочек и Белой Горы 19 и 20 января.

Войска РФ недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 18 и 20 января, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах южной и северной частей города.

Российские захватчики продолжали атаковать в Торецке, возле Крымского, Делиевки, Озаряновки и Щербиновки 19 и 20 января.

Украинский офицер, который действовал на Торецком направлении, 20 января заявил, что россияне не продвинулись значительно в районе Крымского и Озаряновки, как утверждали другие источники, но отправляют небольшие диверсионно-разведывательные группы для штурма позиций ВСУ на флангах Торецка.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 19 января свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись к Шахте №2 к северу от Котлино (к западу от Покровска) и в южной части Котлино.

Российские захватчики вели наступательные действия под самим Покровском, возле Водяного Второго, Зеленого Поля, Александрополя, Миролюбовки, Елизаветовки, Мирнограда, Луча, Лысовки, Шевченко, в районе Надиевки, Звериного, Удачного, Успеновки, Новотроицкого, Новоандреевки и возле Котлино 19 и 20 января.

Российский источник утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Удачного, Котлино, Успеновки, Нововасильевки, Зверева, Елизаветовки и Водяного Второго.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что россияне уменьшили количество фронтовых ударов пехоты на Покровском направлении из-за недостатка личного состава, и пытаются войти в Покровск с запада.

Офицер бригады ВСУ, которая действовала на Покровском направлении, заявил, что враг редко использует бронетехнику, и что военное командование РФ перебросило неопределенные части с других участков фронта в район Покровска.

Войска РФ недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры от 19 и 20 января свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на юг от Петропавловки и на юго-восток от Константинополя.

В Минобороны РФ 20 января заявили о захвате села Шевченко (к северо-западу от Курахово), при этом в ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт еще 3 января.

Российские захватчики вели наступательные действия в районе Славянки, Петропавловки, Шевченко, возле Дачного, Андреевки, Константинополя, Улаклов, Сухих Ял, Зеленовки, Янтарного и Разлива 19 и 20 января.

Российский источник утверждает, что ВСУ контратаковали возле Зеленовки.

20 января войска РФ продолжили наступать на направлении Большой Новоселки, но не продвинулись.

19 и 20 января российские оккупанты наступали возле самой Большой Новоселки и в направлении Привольного.

"Южная ось"

Российские захватчики продолжали наступательные операции северо-западнее Работино в районе Новоандреевки 19 и 20 января, но не продвинулись.

Войска РФ 19 и 20 января продолжали наступательные действия на Днепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий (северо-восточнее г. Херсона), но также не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 января информировали, что с начала суток на фронте произошло 151 боевое столкновение.

Также в военном командовании отметили, что наибольшее количество атак российских оккупантов было зафиксировано на Покровском направлении.