Окупанти просунулися в районі Куп'янська, Сіверська та у напрямку Торецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Аналітики зазначають, що згідно з повідомленнями, Росія 6 липня продовжувала диверсійно-розвідувальну діяльність вздовж кордону на північному сході України.

Один із російських блогерів стверджує, що ДРГ Росії увійшли до Олександрівки та Попівки в Сумській області і що ЗСУ більше не присутні у цих двох населених пунктах. Водночас, за словами блогера, російські сили не розпочали наступальних операцій у цьому районі.

Згідно з нещодавніми повідомленнями, російські війська нещодавно захопили позиції в Сотиницькому Козачку, проте ISW поки не вдалося отримати підтвердження того, що російські сили займають міцні позиції в цьому населеному пункті.

На думку аналітиків, російські диверсійно-розвідувальні дії, ймовірно, спрямовані на те, щоб відволікти та заблокувати українські сили вздовж ширшого фронту у міжнародній прикордонній зоні, хоча ця діяльність може передбачати майбутні наступальні операції Росії.

В ISW нагадали, що 26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ концентрують угруповання невстановленого розміру поблизу українського кордону за 90 км від Харкова в рамках підготовки до нових наступальних дій.

У зв'язку з цим експерти наголосили, що російські війська можуть розпочати наступальні операції з цього району на південь у напрямку Золочева та Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від міжнародного кордону. Або ж на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси Р-45, яка з'єднує Богодухів із містом Суми.

В Інституті вивчення війни дійшли висновку, що російські сили, ймовірно, зосередилися в цьому районі, щоб створити оперативну невизначеність щодо того, в якому напрямку вони можуть розпочати наступальні операції, щоб ще більше заблокувати українські війська в обох напрямках. Нещодавні російські диверсійні та розвідувальні дії відбувалися в обох напрямках і, ймовірно, були спрямовані на підтримку російських зусиль щодо створення оперативної двозначності у цьому районі.

Як повідомили в ISW, 6 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Стариці та Вовчанська.

Водночас, російські воєнкори стверджували, що ЗСУ провели контратаки в районі Липців та Глибокого, в районі Вовчанська та біля нього, а також біля Тихого.

Спікер ОТУ "Харків" 6 липня заявив, що війська РФ у районі Вовчанська намагаються перегрупувати підрозділи, переміщуючи окремих осіб, що говорить про те, що російські війська стурбовані тим, що навіть невеликі скупчення живої сили уразливі для українського розвідувально-вогневого комплексу.

Часто критично налаштований російський блогер 5 липня різко розкритикував російське військове командування за відсутність прогресу Росії на Вовчанському напрямку. За його словами, російські війська далекі від досягнення своєї мети зі створення 15-кілометрової буферної зони, а солдати відчувають труднощі з координацією на Вовчанському напрямку.

Крім того, блогер заявив, що російські війська, що наступають у районі Вовчанська, вже зазнали третини втрат, які РФ війська втратили за чотиримісячну кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці 2023 та на початку 2024 року.

Російські та українські джерела наводять різні цифри втрат російських військ у ході наступу на Авдіївку, проте незрозуміло, яку саме цифру воєнкор використовує для порівняння. Проте блогер припускає, що війська РФ вже зазнали значних втрат у своїх зусиллях із захоплення невеликого українського прикордонного міста Вовчанськ. Також він поклав відповідальність за перебіг російських наступальних операцій на генерал-полковника Олександра Лапіна.

Операція №2 - Луганська область

Згідно з геолокаційними кадрами, війська РФ 6 липня незначно просунулися на схід від Піщаного (південний схід) від Куп'янська.

Український військовий спостерігач заявив, що російські сили не змогли просунутися далі під час механізованої атаки через щільні українські мінні поля та артилерійський вогонь у цьому районі.

Також в ISW повідомили, що 5 та 6 липня російські війська продовжили наступ:

на північний схід від Куп'янська в районі Синківки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Стельмахівки;

на південний захід від Сватового в районі Невського, Макіївки та Греківки;

на захід від Кремінної в районі Терни та Торська;

та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція 3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська на тлі боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у центрі Спірного (на південний схід від Сіверська).

Один із російських воєнкорів стверджував, що війська РФ повністю захопили Спірне, але інші повідомляли, що українські війська все ще утримують позиції у населеному пункті.

Також окупанти продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південь від Сіверська в районі Виїмки 5 та 6 липня.

Повідомляється, що підрозділи російської 6-ї мотострілецької бригади діють поблизу Білогорівки, а підрозділи 2-ї артилерійської бригади поблизу Берестова (на південний схід від Сіверська).

Крім того, російські війська продовжили наступальні операції у районі Часового Яру 6 липня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Зокрема, 5 та 6 числа російські війська продовжили наземні атаки біля Калинівки, Іванівського, Клещеївки та Андріївки.

Також один із воєнкорів заявив, що російські війська намагаються встановити позиції вздовж усього східного берега каналу Сіверський-Донець Донбасу після захоплення мікрорайону Канал (самий схід Часового Яру).

Нещодавно війська РФ просунулися в напрямку Торецька на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі. Так, геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної частини Нью-Йорка.

Крім того, згідно з заявами російського воєнкору, росіяни просунулися на глибину до 500 метрів у південно-східній частині Дружби (на схід від Торецька) та південній частині Північного (на схід від Торецька та на південь від Дружби) та на глибину до 800 метрів у південній частини Нью-Йорка (на південь від Торецька).

Інший російський блогер заявив, що війська РФ захопили половину Південного (на південний схід від Торецька). Також він заявив, що російські війська чинять тиск на українські позиції поблизу залізничної станції Залізни на півдні Нью-Йорка.

В ISW заявили, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Сокіл на тлі боїв біля Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що елементи російського загону "Чорні гусари" піднімають прапор у західній частині Сокола, а Міноборони Росії заявило, що війська РФ захопили населений пункт.

Раніше російські воєнкори заявляли, що війська РФ захопили Сокіл 29 червня та 4 липня. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що російські війська просунулися на захід від Сокола у напрямку Сходу і трохи просунулися у східній частині Карлівки (на захід від Авдіївки).

Також за заявами російських блогерів, війська Росії:

досягли околиць Сходу;

захопили половину Євгенівки (на північний захід від Авдіївки та на захід від Сокола);

і просунулися в Новоолександрівці та у напрямку Лозоватського та Новоселівки Першої (усі на північний захід від Авдіївки).

Повідомляється, що підрозділи російських батальйонів "Спарта" та "Сомалі" ведуть бої в районі Яснобродівки, а підрозділи російської 74-ї мотострілецької бригади на Авдіївському напрямку.

Також війська РФ продовжують бої:

на північний захід від Авдіївки в районі Воздвиженки, Прогресу та Калинове;

на захід від Авдіївки в районі Уманського та Нетайлово;

та на південний захід від Авдіївки в районі Невельського.

У звіті ISW говориться, що російські сили продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 6 липня. Війська РФ нібито просунулися на 300-500 метрів у районі Красногорівки, але ISW не спостерігав підтвердження цих заяв.

Також повідомляється, що російські сили провели наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Костянтинівки, Парасковіївки, Вугледара та Водяного 5 та 6 липня.

За твердженнями одного з російських воєнкорів, ЗСУ безуспішно контратакували у Парасковіївці.

6 липня продовжилися позиційні бої у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки в районі Староморського, Урожайного та Макарівки.

Радник мера Маріуполя України Петро Андрющенко 6 липня повідомив, що українські війська завдали удару по російському військовому табору вздовж берегової лінії на південний захід від Урзуфа (між окупованими Маріуполем Донецької області та Бердянським Запорізької області) та завдали невстановлених втрат серед особового складу.. Але ISW не одержала підтвердження цього повідомлення про удар.

Південна вісь

5 і 6 липня війська РФ продовжили наземні атаки в районі Роботино та Новоданилівки, на схід від Малої Токмачки та на північний захід від Вербового на заході Запорізької області.

Також окупанти продовжили наземні атаки на лівобережжі Херсонської області, у тому числі на північний захід від Козачих Таборів та на островах у річці Дніпро.