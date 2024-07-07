Оккупанты продвинулись в районе Купянска, Северска и в направлении Торецка: карты ISW

Восток Украины Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Аналитики отмечают , что согласно сообщениям, Россия 6 июля продолжала диверсионно-разведывательную деятельность вдоль границы на северо-востоке Украины.

Один из российских блогеров утверждает, что ДРГ России вошли в Александровку и Поповку в Сумской области и что ВСУ больше не присутствуют в этих двух населенных пунктах. В то же время, по словам блогера, российские силы не начали наступательных операций в этом районе.

Согласно недавним сообщениям, российские войска недавно захватили позиции в Сотыницком Козачке, однако, ISW пока не удалось получить подтверждения того, что российские силы занимают прочные позиции в этом населенном пункте.

По мнению аналитиков, российские диверсионно-разведывательные действия, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь и заблокировать украинские силы вдоль более широкого фронта в международной приграничной зоне, хотя эта деятельность может предвещать будущие наступательные операции России.

В ISW напомнили, что 26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ концентрируют группировку неустановленного размера вблизи украинской границы в 90 км от Харькова в рамках подготовки к новым наступательным действиям.

В связи с этим эксперты подчеркнули, что российские войска могут начать наступательные операции из этого района на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от международной границы. Либо же на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, которая соединяет Богодухов с городом Сумы.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что российские силы, вероятно, сосредоточились в этом районе, чтобы создать оперативную неопределенность в отношении того, в каком направлении они могут начать наступательные операции, чтобы еще больше заблокировать украинские войска в обоих направлениях. Недавние российские диверсионные и разведывательные действия происходили в обоих направлениях и, вероятно, были направлены на поддержку российских усилий по созданию оперативной двусмысленности в этом районе.

Как сообщили в ISW, 6 июля бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжают наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Старицы и Волчанска.

В то же время, российские военкоры утверждали, что ВСУ провели контратаки в районе Липцев и Глубокого, в районе Волчанска и около него, а также около Тихого.

Спикер ОТУ "Харьков" 6 июля заявил, что войска РФ в районе Волчанска пытаются перегруппировать подразделения, перемещая отдельных лиц, что говорит о том, что российские войска обеспокоены тем, что даже небольшие скопления живой силы уязвимы для украинского разведывательно-огневого комплекса.

Часто критически настроенный российский блогер 5 июля резко раскритиковал российское военное командование за отсутствие прогресса России на Волчанском направлении. По его словам, российские войска далеки от достижения своей цели по созданию 15-километровой буферной зоны и солдаты испытывают трудности с координацией на Волчанском направлении.

Кроме того, блогер заявил, что российские войска, наступающие в районе Волчанска, уже понесли треть потерь, которые РФ войска потеряли за четырехмесячную кампанию по захвату Авдеевки в конце 2023 и начале 2024 года.

Российские и украинские источники приводят различные цифры потерь российских войск в ходе наступления на Авдеевку, однако неясно, какую именно цифру военкор использует для сравнения. Тем не менее блогер предполагает, что войска РФ уже понесли значительные потери в своих усилиях по захвату небольшого украинского приграничного города Волчанск. Также он возложил ответственность за ход российских наступательных операций на генерал-полковника Александра Лапина.

Операция №2 - Луганская область

Согласно геолокационным кадрам, войска РФ 6 июля незначительно продвинулись к востоку от Песчаного (юго-восток) от Купянска.

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы не смогли продвинуться дальше во время механизированной атаки из-за плотных украинских минных полей и артиллерийского огня в этом районе.

Также в ISW сообщили, что 5 и 6 июля российские войска продолжили наступление:

к северо-востоку от Купянска в районе Сынковки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к юго-востоку от Купянска в районе Стельмаховки;

к юго-западу от Сватово в районе Невского, Макеевки и Грековки;

к западу от Кременной в районе Терны и Торска;

и к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция 3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Северска на фоне продолжающихся боев в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, как подразделения российской 123-й мотострелковой бригады поднимают флаг в центре Спорного (к юго-востоку от Северска).

Один из российских военкоров утверждал, что войска РФ полностью захватили Спорное, но другие сообщали, что украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.

Также оккупанты продолжали атаки к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и к югу от Северска в районе Выемки 5 и 6 июля.

Сообщается, что подразделения российской 6-й мотострелковой бригады действуют вблизи Белогоровки, а подразделения 2-й артиллерийской бригады вблизи Берестово (к юго-востоку от Северска).

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции в районе Часового Яра 6 июля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В частности, 5 и 6 числа российские войска продолжили наземные атаки около Калиновки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Также один из военкоров заявил, что российские войска пытаются установить позиции вдоль всего восточного берега канала Северский-Донец Донбасса после захвата микрорайона Канал (самый восток Часового Яра).

Недавно войска РФ продвинулись в направлении Торецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе. Так, геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в юго-западную часть Нью-Йорка.

Кроме того, согласно заявлениям российского военкора, россияне продвинулись на глубину до 500 метров в юго-восточной части Дружбы (к востоку от Торецка) и южной части Северного (к востоку от Торецка и к югу от Дружбы) и на глубину до 800 метров в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка).

Другой российский блогер заявил, что войска РФ захватили половину Южного (к юго-востоку от Торецка). Также он заявил, что российские войска оказывают давление на украинские позиции вблизи железнодорожной станции Зализны на юге Нью-Йорка.

В ISW заявили, что российские войска, вероятно, недавно захватили Сокол на фоне продолжающихся боев возле Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что элементы российского отряда "Черные гусары" поднимают флаг в западной части Сокола, а Минобороны России заявило, что войска РФ захватили населенный пункт.

Ранее российские военкоры заявляли, что войска РФ захватили Сокол 29 июня и 4 июля. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Сокола в направлении Восхода и незначительно продвинулись в восточной части Карловки (к западу от Авдеевки).

Также по заявлениям российских блогеров, войска России:

достигли окраин Восхода;

захватили половину Евгеновки (к северо-западу от Авдеевки и к западу от Сокола);

и продвинулись в Новоалександровке и в направлении Лозоватского и Новоселовки Первой (все к северо-западу от Авдеевки).

Сообщается, что подразделения российских батальонов "Спарта" и "Сомали" ведут бои в районе Яснобродовки, а подразделения российской 74-й мотострелковой бригады на Авдеевском направлении.

Также войска РФ продолжают бои:

к северо-западу от Авдеевки в районе Воздвиженки, Прогресса и Калиново;

к западу от Авдеевки в районе Уманского и Нетайлово;

и к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского.

В отчете ISW говорится, что российские силы продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 6 июля. Войска РФ якобы продвинулись на 300-500 метров в районе Красногоровки, но ISW не наблюдал подтверждения этих заявлений.

Также сообщается, что российские силы провели наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Победы, Константиновки, Парасковиевки, Угледара и Водяного 5 и 6 июля.

По утверждениям одного из российских военкоров, ВСУ безуспешно контратаковали в Парасковиевке.

6 июля продолжились позиционные бои в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей южнее Большой Новоселки в районе Староморского, Урожайного и Макаровки.

Советник мэра Мариуполя Украины Петр Андрющенко 6 июля сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому военному лагерю вдоль береговой линии к юго-западу от Урзуфа (между оккупированными Мариуполем Донецкой области и Бердянском Запорожской области) и нанесли неустановленные потери среди личного состава. Но ISW не получила подтверждения этого сообщения об ударе.

Южная ось

5 и 6 июля войска РФ продолжили наземные атаки в районе Работино и Новоданиловки, к востоку от Малой Токмачки и к северо-западу от Вербового на западе Запорожской области.

Также оккупанты продолжили наземные атаки на левобережье Херсонской области, в том числе к северо-западу от Козачьих Лагерей и на островах в реке Днепр.