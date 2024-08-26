Окупанти просунулися поблизу Торецька та в межах міста: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Бої тривали 24 і 25 серпня біля Глибокого, Липців та у Вовчанську, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що українські сили протягом кількох місяців перешкоджали ворогу поповнювати постачання та евакуювати піхотну роту з Вовчанського агрегатного заводу, хоча в ISW не виявили доказів, що ЗСУ нині оточують позиції РФ на заводі.

За словами Саранцева, загарбники використовують піхотні групи поблизу Глибокого та Липців як "приманку" для коригування російського контрбатарейного вогню по позиціях артилерії ЗСУ.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники продовжували 25 серпня наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але без просування.

Окупанти наступали поблизу Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Першотравневого, Пролетарського, Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та біля Діброви 24 і 25 серпня.

Операція №3 - Донецька область

24 і 25 серпня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Спірного на Сіверському напрямку.

23 серпня загарбники продовжували наступ у районі Часового Яру, але без просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися далі у східній околиці Часового Яру та на північний захід від Кліщіївки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ 24 і 25 серпня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, Калинівки і Григорівки, Ступочок і Предтечиного, а також у районі Андріївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід і південь від Торецька та в межах східних околиць цього населеного пункту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують, що окупанти просунулися далі вздовж східної околиці Торецька.

Крім того, геолокаційні кадри від 24 серпня показують, що загарбники просунулися на захід через канал Сіверський Донець - Донбас на південь від Озарянівки та далі в межах східного та центрального Нью-Йорка.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просуваються до східної околиці Торецька, але українські оборонні позиції та особливості місцевості сповільнюють просування росіян.

24 і 25 серпня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Торецька, в районі Диліївки, Дружби, Північного, Нью-Йорка та Нелипівки.

Повідомляється, що 25 серпня російські війська продовжували наступ на південний схід від Покровська, але підтверджених змін на лінії фронту поблизу міста не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися далі в межах південної та східної частини Новогродівки, та контролюють половину населеного пункту.

Російські блогери також розповідали, що путінські війська просунулися до околиць Маринівки, просунулися до 5,45 км в ширину і 1,7 км в глибину на північ від Калинового, та вздовж Карлівського водосховища на схід від Калинового.

Однак в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв, йдеться у звіті.

24 і 25 серпня війська РФ продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Крутого Яру і Красного Яру, в районі Калинового, Новогродівки, Маринівки, Птиче і Карлівки.

Також війска РФ 25 серпня наступали в районі Красногорівки та Георгіївки, але без просування.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька.

Опубліковані 25 серпня геолокаційні кадри показують, як, ймовірно, елементи сил РФ встановлюють триколор у південній частині Костянтинівки, що може свідчити про те, що окупанти нещодавно просунулися в цьому районі.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, показують, що путінські війська просунулися до ділянки траси О-0532 (Т-0524) Костянтинівка - Вугледар на південний схід від Водяного

24 і 25 серпня російські загарбники також атакували поблизу Катеринівки, Водяного та Вугледара.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземні обстріли в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 25 серпня.

"Південна вісь"

24 і 25 серпня тривали бої на заході Запорізької області в районі Новоандріївки та Щербаків (обидва на північний захід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російська окупаційна "влада" стверджувала, що ЗСУ начебто завдали авіаудару по Василівці (на південний захід від Роботиного).

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бойові дії у лівобережній частині Херсонської області 25 серпня.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, пізно ввечері 25 серпня у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що російські загарбники продовжують атаки на Покровському напрямку та активізуються в Харківській області.