Оккупанты продвинулись вблизи Торецка и в черте города: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Бои продолжались 24 и 25 августа возле Глубокого, Липцев и Волчанска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев заявил, что украинские силы в течение нескольких месяцев препятствовали врагу пополнять поставки и эвакуировать пехотную роту с Волчанского агрегатного завода, хотя в ISW не обнаружили доказательств, что ВСУ в настоящее время окружают позиции РФ на заводе.

По словам Саранцева, захватчики используют пехотные группы вблизи Глубокого и Липцев в качестве "приманки" для корректировки российского контрбатарейного огня по позициям артиллерии ВСУ.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики продолжали 25 августа наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но без продвижения.

Оккупанты наступали вблизи Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Первомайского, Пролетарского, Грековки, Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и возле Дибровы 24 и 25 августа.

Операция №3 - Донецкая область

24 и 25 августа войска РФ продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Спорного на Северском направлении.

23 августа захватчики продолжали наступление в районе Часового Яра, но без продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись дальше в восточной окраине Часового Яра и северо-западнее Клещиевки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ 24 и 25 августа продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, Калиновки и Григорьевки, Ступочек и Предтечино, а также в районе Андреевки.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку и югу от Торецка и в пределах восточных окрестностей этого населенного пункта.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, показывают, что оккупанты продвинулись дальше вдоль восточной окраины Торецка.

Кроме того, геолокационные кадры от 24 августа показывают, что захватчики продвинулись на запад через канал Северский Донец - Донбасс к югу от Озаряновки и дальше в пределах восточного и центрального Нью-Йорка.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвигаются к восточной окраине Торецка, но украинские оборонные позиции и особенности местности замедляют продвижение россиян.

24 и 25 августа войска РФ продолжали наступательные действия в районе Торецка, в районе Делиевки, Дружбы, Северного, Нью-Йорка и Нелиповки.

Сообщается, что 25 августа российские войска продолжали наступление юго-восточнее Покровска, но подтвержденных изменений на линии фронта вблизи города не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись дальше в пределах южной и восточной части Новогродовки и контролируют половину населенного пункта.

Российские блогеры также рассказывали, что путинские войска продвинулись к окрестностям Мариновки, продвинулись до 5,45 км в ширину и 1,7 км в глубину севернее Калинового и вдоль Карловского водохранилища к востоку от Калинового.

Однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений, говорится в отчете.

24 и 25 августа войска РФ продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Крутого Яра и Красного Яра, в районе Калинового, Новогродовки, Мариновки, Птиче и Карловки.

Также войска РФ 25 августа наступали в районе Красногоровки и Георгиевки, но без продвижения.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от города Донецка.

Опубликованные 25 августа геолокационные кадры показывают, как, возможно, элементы сил РФ устанавливают триколор в южной части Константиновки, что может свидетельствовать о том, что оккупанты недавно продвинулись в этом районе.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, показывают, что путинские войска продвинулись к участку трассы О-0532 (Т-0524) Константиновка - Угледар к юго-востоку от Водяного

24 и 25 августа российские захватчики также атаковали вблизи Екатериновки, Водяного и Угледара.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных обстрелах в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 25 августа.

"Южная ось"

24 и 25 августа продолжались бои на западе Запорожской области в районе Новоандреевки и Щербаков (оба северо-западнее Работино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские оккупационные "власти" утверждали, что ВСУ якобы нанесли авиаудар по Васильевке (юго-западнее Работино).

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боевых действиях в левобережной части Херсонской области 25 августа.

Ситуация на фронте

Напомним, поздно вечером 25 августа в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 136 боевых столкновений.

В военном командовании также отметили, что российские захватчики продолжают атаки на Покровском направлении и активизируются в Харьковской области.