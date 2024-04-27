Окупанти просунулися під Авдіївкою, можуть спробувати обійти Часів Яр: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бойові дії тривали 26 квітня вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Також позиційні бої тривали на в районі Кислівки та Берестового, поблизу Стельмахівки, поблизу Дружелюбівки та Макіївки, біля Тернів, Зарічного, Торського, в районі Серебрянського лісництва та біля Білогорівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися поблизу Терн і Ямполівки, але експерти ISW не знайшли візуальних доказів цього твердження.

Операція №2 - Донецька область

На Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 26 квітня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

У звіті вказується, що позиційні бої також тривали в районі Верхньокам'янського, в районі Миколаївки та в районі Виїмки та Спірного.

Війська РФ 26 квітня продовжували наступ у районі Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Бойові дії точилися на північний схід від Часів Яру біля Богданівки, поблизу мікрорайонів Новий і Канал, поблизу Іванівського, біля заповідника Ступки-Голубовського коло Часового Яру та біля Кліщіївки, поблизу Шумів.

Речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин 26 квітня заявив, що окупанти атакують Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку (на південний схід від Часів Яру) з метою обійти Часів Яр і створити умови для оперативного оточення та захоплення населеного пункту.

Він також заявив, що ворог зосереджує зусилля на прориві оборони ЗСУ на схід від Часового Яру, перетині каналу Сіверський Донець Донбасу, захопленні Часового Яру та створенні умов для наступних наступів на Краматорську агломерацію (Слов'янськ - Краматорськ - Дружківка - Костянтинівка).

За словами Волошина, 25 квітня війська РФ зосередили дещо більше особового складу біля Кліщіївки та сильно атакували біля Білої Гори (на південний схід від Часового Яру). Він додав, що противник в районі Білої Гори проводить перегрупування, накопичує боєприпаси та активно розміновує лінію фронту.

Війська РФ нещодавно досягли додаткових тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки та, як повідомляється, просунулися далі в цьому районі станом на 26 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що окупанти нещодавно здійснили незначне просування в центрі Соловйового (на північний захід від Авдіївки) та в центрі Семенівки (західніше Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) і до кілометра на захід від населеного пункту по трасі О-0544 (Очеретине - Гродівка); на північ, захід і південь від Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки) і на північ від Новокалинового (на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що війська РФ захопили Бердичі (на північний захід від Авдіївки) і просунулися в поля на північний захід від населеного пункту після того, як ЗСУ відступили з Бердичів.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили Семенівку, хоча російські джерела і перед тим розповідали, що окупанти захопили цей населений пункт. При цьому в ISW не спостерігали візуального підтвердження жодної з цих заяв Росії.

Як заявив український офіцер Волошин, наразі ЗСУ контролюють дві третини Очеретиного та перешкоджають подальшому просуванню російських військ у цей район.

25 і 26 квітня деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські війська нібито відійшли з Очеретиного до Архангельського (на північний схід від Очеретиного та на північний захід від Авдіївки), хоча інші стверджували, що ЗСУ зберігають позиції в північно-західному Очеретиному.

Як стверджував російський блогер, штурмові групи ЗС РФ тимчасово досягли околиць Архангельського.

Бої також тривали на північний захід від Авдіївки в районі Кераміка, на захід від Авдіївки в районі Уманського та на південний захід від Авдіївки в районі Нетайлового і Невельського.

26 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися в полях на схід від Красногорівки (на захід від Донецька) і прорвали оборону ЗСУ в районі Парасковіївки (на південний захід від Донецька), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цих тверджень.

Як вказується у звіті, бої тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди, Новомихайлівки та Водяного.

Російський "воєнкор" поширив кадри, на яких видно, як війська РФ проводять механізований штурм Красногорівки розміром приблизно у взвод, як повідомляється, 24 квітня.

26 квітня в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися на глибину до 200 метрів поблизу Урожайного (на південь від Великої Новосілки), хоча аналітики ISW не спостерігали візуальних доказів цієї заяви.

Позиційні бої точилися на південний схід від Великої Новосілки біля Пречистівки та на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та Старомайрського.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 26 квітня війська РФ просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російський "воєнкор" розповідав, що окупанти начебто просунулися на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), але в ISW не знайшли жодного візуального підтвердження цього твердження.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Як заявляв російський блогер, нещодавно українські сили посилили обстріли та удари безпілотників по російських позиціях у цьому районі.

Війська РФ незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 26 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що загарбники незначно просунулися в межах Кринок, хоча наступ, ймовірно, не нещодавній, йдеться у звіті ISW.

Позиційні бої тривали в районі Кринок та Антонівського проїжджого мосту (на північ від Олешків).

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 квітня повідомляли, що на фронті протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні розповіли, що Сили оборони відбивають російські атаки на лівобережжі Дніпра, а також українські захисники уразили склад матеріально-технічних засобів противника.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 26 квітня загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склала вже близько 463 930 солдатів.