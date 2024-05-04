Окупанти просунулися під Авдіївкою, Донецьком і Куп’янськом, Часів Яр тримається: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 травня, показують російську бронетехніку у центрі Кислівки.













Операція №2 - Донецька область

На сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 3 травня тривали позиційні бойові дії, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

За даними Генштаб ЗСУ, українські війська відбили російські атаки на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки та на південний захід від Сіверська в районі Роздолівки.

Російські війська продовжили штурм на схід від Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські мілблогери стверджували, що окупанти покращують свої тактичні позиції поблизу Часового Яру за допомогою невеликих піхотних штурмів, і спростували українські повідомлення про те, що російські війська мають намір захопити Часів Яр до 9 травня, стверджуючи, що російські війська чекатимуть, поки українські сили в Часовому Яру будуть достатньо вразливі для посилення наступальних операцій.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в межах центру Очеретиного. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що російські війська трохи просунулися на захід від Соловйового.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний захід від тимчасово окупованого Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що російські війська незначно просунулися на північний захід і захід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

В районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали бої, підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що російські війська наступали на південну околицю Урожайного, але ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

"Південна вісь"

Тривали позиційні бої під Роботиним і Вербовим (на схід від Роботиного) на заході Запорізької області. Декілька мілблогерів відзначили, що російським військам не вдалося досягти більш значних тактичних успіхів у районі Роботиного, попри регулярні фронтові атаки на поселення протягом кількох місяців.

Тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та поблизу островів у дельті річки Дніпро. Позиційні бої тривали поблизу Кринок. За даними української сторони, невеликі російські штурмові групи безуспішно намагаються повернути втрачені позиції на острові Нестрига.