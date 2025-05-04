Окупанти просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

На теритоірї Курської області тривали обмежені бої 2 і 3 травня. Війська РФ намагалися продовлували спроби витіснити Сили оборони України з цього району, але успіху не мали.

Президент України Володимир Зеленський 2 травня заявив, що ЗСУ зберігають невизначені обмежені позиції в Курській області.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на північному заході Бєлгородської області 3 травня.

Президент Володимир Зеленський 2 травня заявив, що Сили оборони України продовжують діяти в Бєлгородській області.

"Північна вісь"

Російські загарбники 3 травня продовжували наступати на півночі Сумської області, але не просунулися. Бої тривали в районі Біловодів, Водолаг та Локні.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 3 травня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували поблизу Вовчанська 2 і 3 травня.

Операція РФ №2 - Луганська область

3 травня російські загарбники продовжили наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 3 травня війська РФ провели наступальні операції в районі міжнародного кордону поблизу Кам'янки.

Прокуратура Харківської області повідомила, що 2 травня російські окупанти завдали аеропланного удару по Куп'янську.

Нещодавно російські загарбники просунулися на напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що росіяни просунулися на захід від Макіївки (на південний захід від Борової).

Російські окупанти атакували в районах Загризового, Колісниківки та Нової Кругляківки, біля Сергіївки, Копанки та Греківки 2 і 3 травня.

Російський блогер стверджував, що путінські війська начебто взяли під контроль Першотравневе (на схід від Борової).

Російські загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Як показують опубліковані 3 травня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися на північ від Торського (на схід від Лиману).

Російські окупанти 2 і 3 травня атакували в районах Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів, Нового, Зеленої Долини, Мирного, а також в районі Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 травня, показують, що росіяни просунулися в північно-східну частину Григорівки (на північний схід від Сіверська).

2 і 3 травня війська РФ атакували в районі Горівки та Білогорівки.

3 травня російські загарбники продовжували наступати у районі Часового Яру, але не просунулися. Війська РФ атакували біля самого Часового Яру, наступали на Новомаркове та Майське, в бік Білої Гори 2 і 3 травня. Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ начебто невдало контратакували під Ступочками (на південь від Часового Яру).

Російські окупанти продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Кримського і Дружби, в районі Сухої Балки, Старої Миколаївки, Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки та в напрямку Нової Полтавки 2 і 3 травня.

3 травня російські загарбники продовжили наступати на Покровському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Миролюбівки та Новоторецького, поблизу Лисівки, Новоукраїнки, Чунишиного, Шевченка, Даченського, Котлиного та Удачного 2 і 3 травня.

Старший зв'язківець української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, 3 травня заявив, що росіяни втрачають на цьому напрямку в середньому 150 військовослужбовців на день, і що ворог намагається просунутися до Дніпропетровської області до 9 травня.

Офіцер ЗСУ зазначив, що нещодавно Росія підсилила свої підрозділи на Покровському напрямку або передислокаціями з Курського напрямку, або новонабраними військами.

Українська бригада, яка діяла на Покровському напрямку, опублікувала 3 травня кадри, на яких видно, як бригада завдає удару по російському складу боєприпасів у невстановленому районі цього напрямку.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, війська РФ просунулися на схід від Котлярівки (на північний схід від Новопавлівки).

Російські загарбники атакували в районі Новосергіївки та Новоолександрівки, біля Надіївки, Котлярівки, Троїцького, Преображенки та Богданівки 2 і 3 травня. Російський блогер заявив, що ЗСУ утримують позиції в Богданівці.

Нещодавно російські окупанти просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що росіяни просунулися в південно-східній частині н.п. Багатир (на захід від Курахового).

Війська РФ 2 і 3 травня атакували в районах Костянтинополя, Одрадного, Олексіївки, Андріївки, Багатира та Розлива. Російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ контратакують у н.п. Багатир.

Нещодавно російські загарбники просунулися на напрямку Великої Новосілки. Як показують опубліковані 3 травня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися на південь від Вільного Поля (на північний захід від Великої Новосілки).

Російські окупанти атакували в районі Привільного, Бурлацького, Шевченка, біля Новосілки, наступали в напрямку Зеленого Поля, біля Рівнополя і на Новопіль 2 і 3 травня. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували біля Вільного Поля та Шевченка.

"Південна вісь"

Російські окупанти 2 і 3 травня проводили обмежені наступальні дії на схід від Гуляйполя в районі Високого, але не просунулися. 3 травня війська РФ продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але успіху не мали.

Російські загарбники атакували біля Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, Щербаків і Кам'янського 2 і 3 травня.

3 травня Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що Сили оборони України завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3" у невстановленому місці на півдні країни.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Херсонському напрямку 3 травня.

Ситуація на фронті

У вечірньому зведенні 3 травня в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.

Як зазначили у військовому командуванні, понад половина з загальної кількості ворожих штурмів та атак була лише на двох напрямках - Покровському (68) та Новопавлівському (56).