Оккупанты продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW

Операция ВСУ в России

На территории Курской области продолжались ограниченные бои 2 и 3 мая. Войска РФ пытались продолжать попытки вытеснить Силы обороны Украины из этого района, но успеха не имели.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая заявил, что ВСУ сохраняют неопределенные ограниченные позиции в Курской области.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на северо-западе Белгородской области 3 мая.

Президент Владимир Зеленский 2 мая заявил, что Силы обороны Украины продолжают действовать в Белгородской области.

"Северная ось"

Российские захватчики 3 мая продолжали наступать на севере Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались в районе Беловодов, Водолаг и Локни.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 3 мая продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали вблизи Волчанска 2 и 3 мая.

Операция РФ №2 - Луганская область

3 мая российские захватчики продолжили наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. 3 мая войска РФ провели наступательные операции в районе международной границы вблизи Каменки.

Прокуратура Харьковской области сообщила, что 2 мая российские оккупанты нанесли аэропланный удар по Купянску.

Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что россияне продвинулись на запад от Макеевки (на юго-запад от Боровой).

Российские оккупанты атаковали в районах Загрызово, Колесниковки и Новой Кругляковки, возле Сергеевки, Копанки и Грековки 2 и 3 мая.

Российский блогер утверждал, что путинские войска якобы взяли под контроль Первомайское (к востоку от Боровой).

Российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Как показывают опубликованные 3 мая геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к северу от Торского (к востоку от Лимана).

Российские оккупанты 2 и 3 мая атаковали в районах Редкодуба, Ямполевки, Колодезей, Нового, Зеленой Долины, Мирного, а также в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 2 мая, показывают, что россияне продвинулись в северо-восточную часть Григорьевки (северо-восточнее Северска).

2 и 3 мая войска РФ атаковали в районе Горовки и Белогоровки.

3 мая российские захватчики продолжали наступать в районе Часового Яра, но не продвинулись. Войска РФ атаковали у самого Часового Яра, наступали на Новомарково и Майское, в сторону Белой Горы 2 и 3 мая. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали под Ступочками (к югу от Часового Яра).

Российские оккупанты продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Крымского и Дружбы, в районе Сухой Балки, Старой Николаевки, Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки и в направлении Новой Полтавки 2 и 3 мая.

3 мая российские захватчики продолжили наступать на Покровском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Миролюбовки и Новоторецкого, вблизи Лисовки, Новоукраинки, Чунишино, Шевченко, Даченского, Котлино и Удачного 2 и 3 мая.

Старший связист украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, 3 мая заявил, что россияне теряют на этом направлении в среднем 150 военнослужащих в день, и что враг пытается продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Офицер ВСУ отметил, что недавно Россия усилила свои подразделения на Покровском направлении или передислокациями с Курского направления, или новонабранными войсками.

Украинская бригада, которая действовала на Покровском направлении, опубликовала 3 мая кадры, на которых видно, как бригада наносит удар по российскому складу боеприпасов в неустановленном районе на этом направлении.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, войска РФ продвинулись на восток от Котляровки (на северо-восток от Новопавловки).

Российские захватчики атаковали в районе Новосергиевки и Новоалександровки, возле Надеевки, Котляровки, Троицкого, Преображенки и Богдановки 2 и 3 мая. Российский блогер заявил, что ВСУ удерживают позиции в Богдановке.

Недавно российские оккупанты продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что россияне продвинулись в юго-восточной части н.п. Багатир (к западу от Курахово).

Войска РФ 2 и 3 мая атаковали в районах Константинополя, Отрадного, Алексеевки, Андреевки, Багатира и Разлива. Российские "военкоры" заявили, что ВСУ контратакуют в н.п. Багатир.

Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Большой Новоселки. Как показывают опубликованные 3 мая геолокационные кадры, войска РФ продвинулись на юг от Свободного Поля (на северо-запад от Великой Новоселки).

Российские оккупанты атаковали в районе Привольного, Бурлацкого, Шевченко, возле Новоселки, наступали в направлении Зеленого Поля, возле Ровнополя и на Новополье 2 и 3 мая. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали возле Вольного Поля и Шевченко.

"Южная ось"

Российские оккупанты 2 и 3 мая проводили ограниченные наступательные действия восточнее Гуляйполя в районе Высокого, но не продвинулись. 3 мая войска РФ продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но успеха не имели.

Российские захватчики атаковали возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного, Щербаков и Каменского 2 и 3 мая.

3 мая Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3" в неустановленном месте на юге страны.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 3 мая.

Ситуация на фронте

В вечерней сводке 3 мая в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло 180 боевых столкновений.

Как отметили в военном командовании, более половины из общего количества вражеских штурмов и атак было только на двух направлениях - Покровском (68) и Новопавловском (56).