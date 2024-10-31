Окупанти просунулися на п'яти напрямках, включаючи Курський: карти ISW

Війська окупантів просунулися в Курській області РФ, на схід від Куп'янська, на південний схід від Часового Яру, у напрямку Покровська, Курахового та в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операції ЗСУ у Росії

Російські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі 30 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої у Глушківському районі на захід від головного українського виступу 30 жовтня. Повідомляється, що у Глушківському районі діють підрозділи 106-ї дивізії ВДВ.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції в районі Липців та в районі Вовчанська, але не просунулися вперед.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Куп'янська і на захід від Кремінної на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Степової Новоселівки (на схід від Куп'янська) та на північ від Терні (на захід від Кремінної).

Російські війська продовжували наступальні операції:

на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Первомайського;

на південний схід від Куп'янська в районі Колісниківки, Богуславки, Кругляківки, Лозової, Степової Новоселівки, Піщаного, Загризового, Вишневого, Берестового, Зеленого Гаю, Чернещини, Новоосинового;

на захід від Сватового в районі Стельмахівки;

на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки та Греківки;

на північний захід від Кремінної поблизу Катеринівки, Новомихайлівки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Терного, Зарічного, Ямполівки, Торського;

на південь від Кремінної біля Серебрянки.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку 29 та 30 жовтня, але не просунулися. Український генеральний штаб повідомив, що російські війська атакували на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки; на схід Сіверська в районі Верхнокам'янського; на південний схід від Сіверська в районі Івано-Даріївки та на південь від Сіверська в районі Званівки.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру на тлі наступальних операцій 29 і 30 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, показують, що підрозділи окупантів нещодавно просунулися вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка на південний схід від Часового Яру.

Представник Луганської групи військ України майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські війська продовжують атакувати через канал Сіверський-Донець невеликими піхотними групами по дві-три людини, але вони не можуть закріпитися на позиціях через канал через удари української артилерії та безпілотників.

Російські війська продовжували наступальні операції на Торецькому напрямку 29 та 30 жовтня, але не просунулися. Повідомляється, що російські війська продовжували наступати в Торецьку та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Російські й українські війська нещодавно просунулися в напрямку Покровська на тлі наступальних операцій у цьому районі 30 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що українські війська відновили позиції на північний схід від Новогродівки, які російські війська захопили у попередню дату. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Проміня (на схід від Покровська). Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, показують, що російські війська просунулися в межах і на північний захід від Селідового, а український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 30 жовтня, що російські війська захопили населений пункт.

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Гірника (північний схід від Курахового) і в районі Курахівського центрального переробного заводу на захід від Курахівки (північний схід від Курахового). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, на яких видно, як українські війська відбивають посилену механізовану атаку російського взводу, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до східного Курахового.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Вугледару 30 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Представник Південної групи військ України полковник Владислав Волошин повідомив 29 жовтня, що російські війська нещодавно трохи просунулися в районі Левадного (на південний захід від Великої Новосілки) після «постійних» російських атак.

Командир українського батальйону, що діє на донецькому напрямку, повідомив, що 30 жовтня в невстановленому районі Донецької області українські війська вразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», використовуючи БПЛА Switchblade 600.

"Південна вісь"

Російські джерела 29 та 30 жовтня заявили, що бої продовжуються в районі Роботино.

Український генеральний штаб повідомив, що російські війська продовжили наземні атаки на дніпровському напрямку, мабуть, маючи на увазі східний (лівий) берег Херсонської області та острови у дельті річки Дніпро 29 та 30 жовтня.