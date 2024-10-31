Оккупанты продвинулись на пяти направлениях, включая Курское: карты ISW

Войска оккупантов продвинулись в Курской области РФ, к востоку от Купянска, к юго-востоку от Часова Яра, в направлении Покровска, Курахово и в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операции ВСУ в России

Российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 30 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Новоивановки (к юго-востоку от Коренево).

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа 30 октября. Сообщается, что в Глушковском районе действуют подразделения 106-й дивизии ВДВ.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в районе Липцев и в районе Волчанска, но не продвинулись вперед.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Купянска и к западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к югу от Степной Новоселовки (к востоку от Купянска) и к северу от Терни (к западу от Кременной).

Российские войска продолжали наступательные операции:

к северу от Купянска в районе Голубовки;

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Первомайского;

юго-восточнее Купянска в районе Колисниковки, Богуславки, Кругляковки, Лозовой, Степной Новоселовки, Песчанного, Загрызово, Вишневого, Берестового, Зеленого Гая, Чернещины, Новоосиново;

западнее Сватово в районе Стельмаховки;

юго-западнее Сватово в районе Дружелюбовки и Грековки;

к северо-западу от Кременной вблизи Катериновки, Новомихайловки и Невского;

к западу от Кременной в районе Терного, Заречного, Ямполовки, Торского;

южнее Кременной возле Серебрянки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении 29 и 30 октября, но не продвинулись. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска атаковали северо-восточнее Северска в районе Белогоровки; восточнее Северска в районе Верхнокаменского; юго-восточнее Северска в районе Ивано-Дарьевки и южнее Северска в районе Звановки.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Часова Яра на фоне продолжающихся наступательных операций 29 и 30 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, показывают, что подразделения оккупантов недавно продвинулись вдоль трассы Т0504 Бахмут-Константиновка к юго-востоку от Часова Яра.

Представитель Луганской группы войск Украины майор Анастасия Бобовникова сообщила, что российские войска продолжают совершать атаки через канал Северский-Донец небольшими пехотными группами по два-три человека, но они не могут закрепиться на позициях через канал из-за ударов украинской артиллерии и беспилотников.

Российские войска продолжали наступательные операции на Торецком направлении 29 и 30 октября, но не продвинулись. Сообщается, что российские войска продолжали наступать в Торецке и к западу от Торецка в районе Щербиновки.

Российские и украинские войска недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 30 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, показывают, что украинские войска восстановили позиции к северо-востоку от Новогродовки, которые российские войска захватили в предыдущую, неуказанную дату. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Проминя (к востоку от Покровска). Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, показывают, что российские войска продвинулись в пределах и к северо-западу от Селидово, а украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 30 октября, что российские войска захватили населенный пункт.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Горняка (северо-восток от Курахово) и в районе Кураховского центрального перерабатывающего завода к западу от Кураховки (северо-восток от Курахово). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, на которых видно, как украинские войска отражают усиленную механизированную атаку российского взвода, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к восточному Курахово.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Угледара 30 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Сообщается, что российские войска недавно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Представитель Южной группы войск Украины полковник Владислав Волошин сообщил 29 октября, что российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) после «постоянных» российских атак.

Командир украинского батальона, действующего на донецком направлении, сообщил, что 30 октября в неустановленном районе Донецкой области украинские войска поразили российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», используя барражирующие боеприпасы Switchblade 600.

"Южная ось"

Российские источники 29 и 30 октября заявили, что бои продолжаются в районе Работино.

Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска продолжили наземные атаки на днепровском направлении, вероятно, имея в виду восточный (левый) берег Херсонской области и острова в дельте реки Днепр 29 и 30 октября.