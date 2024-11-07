Окупанти просунулися на п'яти напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

На "українському плацдармі" в Курській області 6 листопада тривали обмежені бої, але ані ЗСУ, ні війська РФ просування не мали.

У Міноборони РФ заявляли, що російські війська атакували поблизу Дар'їне, Миколаєво-Дар'їне, Новоіванівки, та у напрямках Леонідового та біля Плехова.

Повідомляється, що війська РФ начебто відбили українські контратаки поблизу Новоіванівки та Леонідового.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в Глушківському районі 6 листопада.

Російський "воєнкор" заявив 5 листопада, що путінські війська відновили контроль над міжнародним кордоном на південь від Нового Путі (на південний захід від Глушкового), але експерти ISW не знайшли підтвердження.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 5 і 6 листопада продовжували обмежені наступальні дії на в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов заявив, що погіршення погодних умов на півночі області 3-5 листопада призвело до скорочення добової кількості бойових дій на третину, та помітного зменшення використання окупантами безпілотників і техніки.

За його словами, це підштовхнуло російських загарбників до накопичення припасів для підготовки до зими.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, показують, що війська РФ просунулися на захід від Колісниківки та через поля та у північно-східну частину Першотравневого.

Російські блогери заявили 6 листопада, що війська РФ просунулися в районі Кругляківки та Колесниківки, а також на північ від Стельмахівки, хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Путінські війська продовжували наступати в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки і Кучерівки, біля Кругляківки та Загризового, коло Дружелюбівки, Твердохлібового, Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Катеринівки, Торського і Тернів 5 і 6 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 5 і 6 листопада російські окупанти здійснили невдалі атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

6 листопада окупанти продовжили наступ у напрямку Часового Яру, але не просунулися.

5 і 6 листопада війська РФ наступали в районі Оріхово-Василівки та Кліщіївки.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 5 листопада заявила, що на Часів-Ярському напрямку окупанти проводять менше ударних операцій, ніж на інших невизначених напрямках, маючи на увазі, ймовірно, Покровський, Кураховський та Вугледарський, йдеться у звіті.

6 листопада російські загарбники продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак не просунулися.

Окупанти атакували під Торецьком, біля Диліївки та Щербинівки 5 і 6 листопада.

Бобовнікова повідомила, що інтенсивність російських штурмів на Торецькому напрямку посилилася і на цьому напрямку загарбники накопичили техніку.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 6 листопада свідчать, що окупанти просунулися на південний схід від Новоолексіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися в межах Новоолексіївки, хоча в ISW не помітили візуальних доказів цього твердження.

Війська РФ також продовжували наступати в районі Променя, Миролюбівки, Григорівки, біля Крутого Яру, Новогродівки, Лисівки, Селидового, Вишневого та Новоолексіївки 5 і 6 листопада.

Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Курахового. На геолокаційних кадрах від 6 листопада видно, як росіяни піднімають триколор над будинком у північно-західній частині Степанівки, що може вказувати на те, що війська РФ захопили населений пункт.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в межах Курахового та поблизу Новодмитрівки й Берестового, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Війська РФ продовжували наступ біля Новодмитрівки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Степанівки, Гострого, Максимільянівки, Іллінки, Вовченки та Острівського 5 і 6 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися в районі Вугледара. Геолокаційні кадри від 6 листопада показують, як війська РФ проводять два окремі посилені механізовані штурми розміром у взвод, що вказує на те, що загарбники просунулися в межах Антонівки та на схід від Богоявленки, йдеться у звіті.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, показують, що путінські війська просунулися на південний захід від н.п. Трудове.

Міноборони РФ та інші російські джерела ISW стверджували, що російські війська захопили Ясну Поляну (на північний захід від Вугледара) та Антонівку (на північний схід від Вугледара) станом на 6 листопада.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Богоявленки, біля Успенівки та в межах Єлизаветівки, проте експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували атакувати поблизу Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки, біля Трудового, Богоявленки, Максимівки, Костянтинопольського, Роздольного і Великої Новосілки 5 і 6 листопада.

"Південна вісь"

Російські окупанти 6 листопада продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися.

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати 6 листопада, що війська РФ нещодавно просунулися на 1,5 км вздовж бурелому на захід від Нестерянки, а інший блогер розповідав, що вони просунулися приблизно на 2 км в напрямку Оріхове, ймовірно, маючи на увазі той самий район.

Разом з тим в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти 5 і 6 листопада продовжували атакувати на північ від Роботиного поблизу Оріхова та на північний захід від Роботиного поблизу Новоандріївки.

Війська РФ 5 і 6 листопада продовжували атаки на Дніпровському напрямку, в тому числі поблизу островів дельти річки Дніпро, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 6 листопада поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Також у Силах оборони України зазначили, що найбільше російські загарбники атакували на Курахівському напрямку.