Оккупанты продвинулись на пяти направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

На "украинском плацдарме" в Курской области 6 ноября продолжались ограниченные бои, но ни ВСУ, ни войска РФ продвижения не имели.

В Минобороны РФ заявляли, что российские войска атаковали вблизи Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки, и в направлениях Леонидово и возле Плехово.

Сообщается, что войска РФ якобы отразили украинские контратаки вблизи Новоивановки и Леонидово.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в Глушковском районе 6 ноября.

Российский "военкор" заявил 5 ноября, что путинские войска восстановили контроль над международной границей к югу от Нового Пути (юго-западнее Глушково), но эксперты ISW не нашли подтверждения.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 5 и 6 ноября продолжали ограниченные наступательные действия в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов заявил, что ухудшение погодных условий на севере области 3-5 ноября привело к сокращению суточного количества боевых действий на треть, и к заметному уменьшению использования оккупантами беспилотников и техники.

По его словам, это подтолкнуло российских захватчиков к накоплению припасов для подготовки к зиме.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватово. Геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись западнее Колесниковки и через поля и в северо-восточную часть Первомайского.

Российские блогеры заявили 6 ноября, что войска РФ продвинулись в районе Кругляковки и Колесниковки, а также севернее Стельмаховки, хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

Путинские войска продолжали наступать в районе Синьковки, вблизи Петропавловки и Кучеровки, около Кругляковки и Загрызово, возле Дружелюбовки, Твердохлебово, Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Екатериновки, Торского и Тернов 5 и 6 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщили, что 5 и 6 ноября российские оккупанты совершили неудачные атаки к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки.

6 ноября оккупанты продолжили наступление в направлении Часового Яра, но не продвинулись.

5 и 6 ноября войска РФ наступали в районе Орехово-Василовки и Клищиевки.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 5 ноября заявила, что на Часово-Ярском направлении оккупанты проводят меньше ударных операций, чем на других неопределенных направлениях, имея в виду, вероятно, Покровское, Кураховское и Угледарское, говорится в отчете.

6 ноября российские захватчики продолжали наступательные действия на Торецком направлении, однако не продвинулись.

Оккупанты атаковали под Торецком, возле Дилиевки и Щербиновки 5 и 6 ноября.

Бобовникова сообщила, что интенсивность российских штурмов на Торецком направлении усилилась, и в этом направлении захватчики накопили технику.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 6 ноября свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Новоалексеевки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись в пределах Новоалексеевки, хотя в ISW не заметили визуальных доказательств этого утверждения.

Войска РФ также продолжали наступать в районе Луча, Миролюбовки, Григоровки, около Крутого Яра, Новогродовки, Лисовки, Селидово, Вишневое и Новоалексеевки 5 и 6 ноября.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Курахово. На геолокационных кадрах от 6 ноября видно, как россияне поднимают триколор над зданием в северо-западной части Степановки, что может указывать на то, что войска РФ захватили населенный пункт.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в пределах Курахово и вблизи Новодмитровки и Берестового, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Войска РФ продолжали наступать около Нововодмитровки, Кременной Балки, Новоселидовки, Степановки, Острого, Максимилиановки, Ильинки, Волченки и Островского 5 и 6 ноября.

Оккупанты недавно продвинулись в районе Угледара. Геолокационные кадры от 6 ноября показывают, как войска РФ проводят два отдельных усиленных механизированных штурма размером во взвод, что указывает на то, что захватчики продвинулись в пределах Антоновки и восточнее Богоявленки, говорится в отчете.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают, что путинские войска продвинулись юго-западнее н.п. Трудовое.

Минобороны РФ и другие российские источники ISW утверждали, что российские войска захватили Ясную Поляну (к северо-западу от Угледара) и Антоновку (к северо-востоку от Угледара) по состоянию на 6 ноября.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Богоявленки, возле Успеновки и в пределах Елизаветовки, однако эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали атаковать вблизи Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки, около Трудового, Богоявленки, Максимовки, Константинопольского, Раздольного и Великой Новоселки 5 и 6 ноября.

"Южная ось"

Российские оккупанты 6 ноября продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись.

Российские "военкоры" продолжали утверждать 6 ноября, что войска РФ недавно продвинулись на 1,5 км вдоль бурелома к западу от Нестерянки, а другой блогер рассказывал, что они продвинулись примерно на 2 км в направлении Орехово, вероятно, имея в виду тот же район.

Вместе с тем в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты 5 и 6 ноября продолжали атаковать к северу от Работино вблизи Орехова и к северо-западу от Работино вблизи Новоандреевки.

Войска РФ 5 и 6 ноября продолжали атаки на Днепровском направлении, в том числе возле островов дельты реки Днепр, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 6 ноября проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 145 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что больше всего российские захватчики атаковали на Кураховском направлении.