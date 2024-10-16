Окупанти просунулися в Курській області, під Куп'янськом та в Донецькій області: карти ISW

Війська російських окупантів нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області, на південний схід від Куп'янська, біля Торецька і на південний схід від Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що війська РФ просуваються до вітрозахисної смуги на північний захід від Уланок (південний схід від Суджі) під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод.
Обмежені позиційні бої тривали на захід від Курського виступу у Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські джерела повідомили про бої, що продовжуються, в районі Нового Шляху (на південний захід Глушково).
Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 14 і 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися у південно-східну частину Колесниківки (південний схід від Куп'янська).
Російські війська продовжили атаки:
Нагадаємо, у Харківській області буде проведено евакуацію мешканців трьох громад. Таке рішення, зокрема, стосується міста Куп'янська.
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