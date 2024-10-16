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Окупанти просунулися в Курській області, під Куп'янськом та в Донецькій області: карти ISW

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Війська російських окупантів нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області, на південний схід від Куп'янська, біля Торецька і на південний схід від Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ у Курській області

Російські війська нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що війська РФ просуваються до вітрозахисної смуги на північний захід від Уланок (південний схід від Суджі) під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод.

Обмежені позиційні бої тривали на захід від Курського виступу у Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські джерела повідомили про бої, що продовжуються, в районі Нового Шляху (на південний захід Глушково).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 14 і 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися у південно-східну частину Колесниківки (південний схід від Куп'янська).

Російські війська продовжили атаки:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки, Кучерівки, Первомайського та Голубівки;
  • на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Лозової, Новоосиново, Піщаного, Глушківки, Кругляківки, Колесниківки та Степової Новоселівки та у напрямку Грушівки;
  • на захід від Сватового в районі Вишневого;
  • на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки, Макіївки, Новолюбівки, Греківки, Ямполівки та Невського;
  • на захід від Кремінної в районі Торського, Терного та Зарічного.

Операція №3 - Донецька область

"Південна вісь"

 

 

Нагадаємо, у Харківській області буде проведено евакуацію мешканців трьох громад. Таке рішення, зокрема, стосується міста Куп'янська.

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