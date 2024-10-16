Окупанти просунулися в Курській області, під Куп'янськом та в Донецькій області: карти ISW

Операція ЗСУ у Курській області

Російські війська нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що війська РФ просуваються до вітрозахисної смуги на північний захід від Уланок (південний схід від Суджі) під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод.

Обмежені позиційні бої тривали на захід від Курського виступу у Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські джерела повідомили про бої, що продовжуються, в районі Нового Шляху (на південний захід Глушково).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 14 і 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися у південно-східну частину Колесниківки (південний схід від Куп'янська).

Російські війська продовжили атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки, Кучерівки, Первомайського та Голубівки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Лозової, Новоосиново, Піщаного, Глушківки, Кругляківки, Колесниківки та Степової Новоселівки та у напрямку Грушівки;

на захід від Сватового в районі Вишневого;

на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки, Макіївки, Новолюбівки, Греківки, Ямполівки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Торського, Терного та Зарічного.

Операція №3 - Донецька область

"Південна вісь"