Оккупанты продвинулись в Курской области, под Купянском и в Донецкой области: карты ISW

Войска российских оккупантов недавно продвинулись по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка и к юго-востоку от Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска недавно продвинулись по восточному краю украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что войска РФ продвигаются к ветрозащитной полосе к северо-западу от Уланок (юго-востоку от Суджи) во время механизированной атаки численностью примерно в взвод.
Ограниченные позиционные бои продолжались к западу от Курского выступа в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские источники сообщили о продолжающихся боях в районе Нового Пути (юго-западнее Глушково).
Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 и 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в юго-восточную часть Колесниковки (юго-восток от Купянска).
Российские войска продолжили атаки:
Напомним, в Харьковской области будет проведена эвакуация жителей трех громад. Такое решение, в частности, касается и города Купянска.
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