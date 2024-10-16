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Оккупанты продвинулись в Курской области, под Купянском и в Донецкой области: карты ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Войска российских оккупантов недавно продвинулись по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка и к юго-востоку от Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в Курской области

Российские войска недавно продвинулись по восточному краю украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что войска РФ продвигаются к ветрозащитной полосе к северо-западу от Уланок (юго-востоку от Суджи) во время механизированной атаки численностью примерно в взвод.

Ограниченные позиционные бои продолжались к западу от Курского выступа в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские источники сообщили о продолжающихся боях в районе Нового Пути (юго-западнее Глушково).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 и 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в юго-восточную часть Колесниковки (юго-восток от Купянска).

Российские войска продолжили атаки:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, Кучеровки, Первомайского и Голубовки;
  • к востоку от Купянска в районе Петропавловки;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Лозовой, Новоосиново, Песчаного, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки и Степной Новоселовки и в направлении Грушевки;
  • к западу от Сватово в районе Вишневого;
  • к юго-западу от Сватово в районе Новоегоровки, Макеевки, Новолюбовки, Грековки, Ямполовки и Невского;
  •  западнее Кременной в районе Торского, Терного и Заречного.

Операция №3 - Донецкая область

"Южная ось"

 

 

Напомним, в Харьковской области будет проведена эвакуация жителей трех громад. Такое решение, в частности, касается и города Купянска.

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Война России против Украины