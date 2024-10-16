Оккупанты продвинулись в Курской области, под Купянском и в Донецкой области: карты ISW

Операция ВСУ в Курской области

Российские войска недавно продвинулись по восточному краю украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что войска РФ продвигаются к ветрозащитной полосе к северо-западу от Уланок (юго-востоку от Суджи) во время механизированной атаки численностью примерно в взвод.

Ограниченные позиционные бои продолжались к западу от Курского выступа в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские источники сообщили о продолжающихся боях в районе Нового Пути (юго-западнее Глушково).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 и 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в юго-восточную часть Колесниковки (юго-восток от Купянска).

Российские войска продолжили атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, Кучеровки, Первомайского и Голубовки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к юго-востоку от Купянска в районе Лозовой, Новоосиново, Песчаного, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки и Степной Новоселовки и в направлении Грушевки;

к западу от Сватово в районе Вишневого;

к юго-западу от Сватово в районе Новоегоровки, Макеевки, Новолюбовки, Грековки, Ямполовки и Невского;

западнее Кременной в районе Торского, Терного и Заречного.

Операция №3 - Донецкая область

"Южная ось"