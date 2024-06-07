Окупанти просунулися на кількох напрямках: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти не проводили наступальних операцій біля Липців 6 червня.

Український військовослужбовець, який діє на Харківському напрямку, 5 червня заявив, що загарбники використовують безпілотники FPV з тепловізорами для підтримки нічних штурмів, та завдають великої кількості ударів з артилерії та бомбових ударів.

Він також розповів, що війська РФ використовують для штурму на Харківському напрямку непідготовлений особовий склад.

У звіті зазначається, що як повідомляється, що на цьому напрямку з російського боку діють певні підрозділи чеченського спецназу "Ахмат".

Російські загарбники нещодавно просунулися поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в межах Стариці.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися на 400 метрів у невизначеному районі на Вовчанському напрямку.

Російські блогери розповідали, що 6 червня тривали бої біля Агрегатного заводу в центрі Вовчанська та біля Стариці та Бугруватки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вели наступальні дії під Вовчанськом 5 червня, але не проводили наступальних операцій 6 червня.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що загарбники просунулися на північний захід від Іванівки під час механізованої атаки зменшеного розміру взводу, що вказує на те, що росіяни, можливо, також просунулися далі в самій Іванівці, йдеться у звіті ISW

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також нібито захопили кілька українських позицій приблизно за 1,5 км на південь від Вільшани і на південний захід від Ямполівки.

Російські війська також продовжували наступ в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, біля Степової Новоселівки та Стельмахівки, біля М'ясожарівки, поблизу Чернещини та Дружелюбівки, біля Невського та в районі Серебрянського лісництва 5 і 6 червня.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися в Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Білогорівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до 500 метрів у напрямку Роздолівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили про бої біля Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Виїмки та біля Роздолівки 5 і 6 червня.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на південний схід від цього міста на східній стороні каналу Сіверський-Донець Донбас.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на західній стороні каналу Сіверський Донець на південний схід від Нового мікрорайону.

Бої тривали біля Калинівки, Іванівського, поблизу мікрорайонів Канал і Новий (східна частина міста Часів Яр), біля Кліщіївки та Андріївки 5 і 6 червня.

Війська РФ здійснили підтверджене просування на північний захід від Авдіївки, ймовірно, протягом минулого тижня.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на південний захід від Калинового (на північ від Авдіївки), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

На кадрах, опублікованих 6 червня, видно, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку чисельністю приблизно в один взвод поблизу Очеретиного, а український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив, що штурм здійснювали невідомі елементи ВДВ.

Бої тривали біля Калинового, в районі Новоолександрівки, Прогресу, Євгенівки, Новопокровського, Сокола, Новоселівки Першої, біля Яснобродівки, Уманського та Карлівки.

6 червня російські окупанти продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що війська РФ нібито захопили Георгіївку, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Російський блогер стверджував, що війська РФ контролюють до половини Парасковіївки, що узгоджується з оцінками експертів Інституту вивчення війни щодо просування РФ в межах населеного пункту.

Бої тривали поблизу Красногорівки та біля Парасковіївки.

Російські окупанти нещодавно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Урожайного.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ також просунулися поблизу Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

6 червня позиційні бої тривали в районі Урожайного та Старомайорського, в районі Приютного та Новодар'ївки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 6 червня окупанти активізувалися в районі адмінкордону Донецько-Запорізької області.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 6 червня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

5 і 6 червня загарбники продовжували наземні атаки поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися вздовж фронту шириною 2,85 км на південь і південний схід від Роботиного, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися у Херсонській області на лівому березі Дніпра поблизу Кринок, де тривали бої.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російська піхота досягла північного берега річки Кринка, перш ніж український безпілотник вдарив по групі піхоти ворога.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ у зведенні стосовно оперативної обстановки станом на пізній вечір 6 червня розповіли, що за добу на фронті було зафіксовано 73 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту, кількість боєзіткнень тут за добу склала майже три десятки.

Додамо, перед тим в Силах оборони Украіни заявили, що ситуація на Покровському напрямку говорить про те, що російські окупанти, ймовірно, намагаються розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове.