Окупанти просунулися у чотирьох областях, під Харковом темп наступу уповільнився: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська продовжували незначне тактичне просування в напрямку Липців. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 травня, видно, що російські війська просунулися на південь до перехрестя Схильної дороги та провулку Червоний у східних Лук’янцях.

Російські джерела стверджували, що окупанти повністю захопили Лук'янці і діють в полях на південний схід від Лук'янців, проте ISW ще не спостерігав візуального підтвердження того, що російські сили діють у південних Лук’янцях або на південний схід від населеного пункту.

Російські війська також продовжували тактичний наступ у Вовчанську та навколо нього. На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 травня, видно, що російські війська просунулися по вулиці Слобожанській на північному заході Вовчанська. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 травня, показують, що росіяни просунулися в північно-східному Вовчанську в районі вулиці Зарічної. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 травня, також підтверджують, що російські війська просунулися в центр Бугруватки (на південний захід від Вовчанська) і в ліси на північ від Бугруватки.

Проте, зазначають в Інституті, темп наступальних операцій РФ на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останніх 24 годин. Також експерти підтверджують свою попередню оцінку, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" над глибшим проникненням у Харківську область.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 травня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Стельмахівки (північно-західніше Сватового).

Операція №3 - Донецька область

Російські війська 14 травня продовжували наземні атаки на схід від Сіверська (на північний схід від Бахмута) поблизу Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська поблизу Івано-Дарівки та Спірного; і на південь від Сіверська біля Роздолівки та Виїмки.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на північний схід і схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 травня, показують, що російські війська незначно просунулися на східній околиці Калинівки (на північний схід від Часового Яру) і в мікрорайон Канал (крайній схід Часового Яру).

Російські війська нещодавно трохи просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наземні атаки в цьому районі 14 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 травня, показують, що російські війська просунулися на південь від Уманського (на захід від Авдіївки).

14 травня війська РФ незначно просунулися на захід від Донецька. Російські мілблогери стверджували, що загарбники продовжували незначне просування в Красногорівку (на захід від Донецька). Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили досягли невизначеного маргінального успіху на Курахівському напрямку (на захід від Донецька).

14 травня російські війська продовжили наземні атаки в районі кордону Донецької і Запорізької областей поблизу Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 14 травня російські війська продовжили наступ на заході Запорізької області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти продовжували штурм поблизу Роботиного з напрямку Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Російські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках на тлі триваючих позиційних боїв на східному (лівому) березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 травня, показують, що російські війська незначно просунулися до ділянки вулиці Остапа Вишні в Кринках.