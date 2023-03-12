UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти продовжують зазнавати втрат і поповнюють живу силу з Ямалу, - Генштаб

Фото: Окупанти продовжують зазнавати втрат і поповнюють живу силу з Ямалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат в Україні, проте військове керівництво поповнює живу силу солдатами з Ямалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

За даними військових, 11 березня до моргу Енергодара надійшло близько 30 тіл загиблих окупантів.

Водночас російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти в Донецькій області прибуло поповнення з Ямало-Ненецького автономного округу.

"Відзначається низька вмотивованість і небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, бої в районі Бахмута стали інтенсивнішими, а в Запорізькій області росіяни будують нові фортифікаційні споруди.

Крім того, протягом тижня українські військові ліквідували 5970 російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти України