Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області: в ОВА назвали наслідки

Російські війська збільшили інтенсивність обстрілів Куп'янського району Харківської області. За добу окупанти кілька разів обстріляли регіон, внаслідок чого виникли пожежі у будинках та на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синєгубова в Telegram.

"За добу росіяни постійно завдавали артилерійських ударів по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарських спорудах, складах, є влучення по відкритих територіях", - повідомив Синєгубов. Також під обстрілами знаходилися прикордонні Вовчанська та Липецька громади. Там пошкоджено фасади приватних будинків та сталися пожежі у гаражах. За даними ОВА, постраждалих внаслідок атак немає.