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Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області: в ОВА назвали наслідки

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Харківська область, Четвер 01 грудня 2022 10:13
Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області: в ОВА назвали наслідки Фото: окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська збільшили інтенсивність обстрілів Куп'янського району Харківської області. За добу окупанти кілька разів обстріляли регіон, внаслідок чого виникли пожежі у будинках та на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синєгубова в Telegram.

"За добу росіяни постійно завдавали артилерійських ударів по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарських спорудах, складах, є влучення по відкритих територіях", - повідомив Синєгубов.

Також під обстрілами знаходилися прикордонні Вовчанська та Липецька громади. Там пошкоджено фасади приватних будинків та сталися пожежі у гаражах.

За даними ОВА, постраждалих внаслідок атак немає.

Нагадаємо, цієї ночіросіяни знову обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти вісім разів застосували "Гради" та важку артилерію.

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