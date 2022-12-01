ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области: в ОВА назвали последствия

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 01 декабря 2022 10:13
Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области: в ОВА назвали последствия Фото: оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска увеличили интенсивность обстрелов Купянского района Харьковской области. За сутки оккупанты несколько раз обстреляли регион, вследствие чего возникли пожары в домах и на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"За сутки россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных общин района. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, складах, есть попадания по открытым территориям", - сообщил Синегубов.

Также под обстрелами находились приграничные Волчанская и Липецка общины. Там повреждены фасады частных домов и произошли пожары в гаражах.

По данным ОВА, пострадавших вследствие атак нет.

Напомним, этой ночью россияне снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Оккупанты восемь раз применили "Грады" и тяжелую артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами