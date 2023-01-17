Окупанти продовжують завдавати ударів по Донецькій області: є руйнування та жертви (фото)

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Вночі ворог атакував прифронтові та тилові міста регіону, внаслідок чого є руйнування та жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Близько опівночі росіяни обстріляли Краматорськ, снаряд потрапив у промислове підприємство.

Також на Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли прифронтових населених пунктів. Внаслідок удару по зв. п. Північне Очеретинської громади загинула людина, ще одного цивільного окупанти вбили у Бахмуті. Також у місті пошкоджено два будинки.

Ще кілька об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено на Лисичанському напрямку та у Калинівці Іллінівської громади.