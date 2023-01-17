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Окупанти продовжують завдавати ударів по Донецькій області: є руйнування та жертви (фото)

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Донецька область, Вівторок 17 січня 2023 12:22
Окупанти продовжують завдавати ударів по Донецькій області: є руйнування та жертви (фото) Фото: окупанти продовжують завдавати ударів по Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Вночі ворог атакував прифронтові та тилові міста регіону, внаслідок чого є руйнування та жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Близько опівночі росіяни обстріляли Краматорськ, снаряд потрапив у промислове підприємство.

Також на Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли прифронтових населених пунктів. Внаслідок удару по зв. п. Північне Очеретинської громади загинула людина, ще одного цивільного окупанти вбили у Бахмуті. Також у місті пошкоджено два будинки.

Ще кілька об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено на Лисичанському напрямку та у Калинівці Іллінівської громади.

Нагадаємо, за словами експерта, захоплення окупантами Соледара Донецької області у військовому плані нічого не змінить для ЗСУ. У свою чергу, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче якось виправити своє матеріальне становище.

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