Окупанти продовжують завдавати ударів по Донецькій області: є руйнування та жертви (фото)
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Вночі ворог атакував прифронтові та тилові міста регіону, внаслідок чого є руйнування та жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Близько опівночі росіяни обстріляли Краматорськ, снаряд потрапив у промислове підприємство.
Також на Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли прифронтових населених пунктів. Внаслідок удару по зв. п. Північне Очеретинської громади загинула людина, ще одного цивільного окупанти вбили у Бахмуті. Також у місті пошкоджено два будинки.
Ще кілька об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено на Лисичанському напрямку та у Калинівці Іллінівської громади.
Нагадаємо, за словами експерта, захоплення окупантами Соледара Донецької області у військовому плані нічого не змінить для ЗСУ. У свою чергу, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче якось виправити своє матеріальне становище.
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