Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: есть разрушения и жертвы (фото)
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Ночью враг атаковал прифронтовые и тыловые города региона, вследствие чего есть разрушения и жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Около полуночи россияне обстреляли Краматорск, снаряд попал в промышленное предприятие.
Также на Донецком направлении зафиксированы одиночные обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Вследствие удара по н. п. Северное Очеретинской общины погиб человек, еще одного гражданского оккупанты убили в Бахмуте. Также в городе повреждены два дома.
Еще несколько объектов гражданской инфраструктуры повреждены на Лисичанском направлении и в Калиновке Ильиновской общины.
Напомним, по словам эксперта, захват оккупантами Соледара Донецкой области в военном плане ничего не изменит для ВСУ. В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет как-то поправить свое материальное положение.
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