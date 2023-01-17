Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: есть разрушения и жертвы (фото)

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Ночью враг атаковал прифронтовые и тыловые города региона, вследствие чего есть разрушения и жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Около полуночи россияне обстреляли Краматорск, снаряд попал в промышленное предприятие.

Также на Донецком направлении зафиксированы одиночные обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Вследствие удара по н. п. Северное Очеретинской общины погиб человек, еще одного гражданского оккупанты убили в Бахмуте. Также в городе повреждены два дома.

Еще несколько объектов гражданской инфраструктуры повреждены на Лисичанском направлении и в Калиновке Ильиновской общины.