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Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: есть разрушения и жертвы (фото)

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Донецька область, Вторник 17 января 2023 12:22
Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: есть разрушения и жертвы (фото) Фото: оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Ночью враг атаковал прифронтовые и тыловые города региона, вследствие чего есть разрушения и жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Около полуночи россияне обстреляли Краматорск, снаряд попал в промышленное предприятие.

Также на Донецком направлении зафиксированы одиночные обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Вследствие удара по н. п. Северное Очеретинской общины погиб человек, еще одного гражданского оккупанты убили в Бахмуте. Также в городе повреждены два дома.

Еще несколько объектов гражданской инфраструктуры повреждены на Лисичанском направлении и в Калиновке Ильиновской общины.

Напомним, по словам эксперта, захват оккупантами Соледара Донецкой области в военном плане ничего не изменит для ВСУ. В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет как-то поправить свое материальное положение.

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