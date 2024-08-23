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Окупанти продовжують вербувати молодь на окупованих територіях України, - ЦНС

Фото: підлітки на окупованих територіях України (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти під виглядом навчання патріотизму продовжують масштабну кампанію з вербування молоді на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, ворог створює мережу різноманітних патріотичних організацій. Так, нещодавно в селі Веселе Запорізької області було відкрито нове відділення так званої "Молодої гвардії".

У ЦНС наголосили, що такі структуру позиціонують себе як платформи для самореалізації, розвитку лідерських якостей та патріотичного виховання.

"Молодь залучають до різноманітних пропагандистських акцій та, зрештою, до військової підготовки. Їм обіцяють можливість "змінити світ"", - йдеться у повідомленні.

Проте насправді молодь стає лише інструментом в руках російських загарбників. Самі ж програми спрямовані на набір "гарматного м'яса у подальших війнах Кремля".

У ЦНС закликали повідомляти про кураторів таких проектів та про випадки вербування підлітків до участі в таких таборах.

"Кожен злочин має не залишитись без покарання", - резюмували в Центрі національного спротиву.

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