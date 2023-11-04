Окупанти продовжують шукати підпілля: почали перевіряти таксистів, - ЦНС

"Окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їх подорож навколо військових обʼєктів", - повідомили в ЦНС.

В центрі нагадали, що раніше ворог видав таксистам пропуски, що дозволяє контролювати їх й вести відповідний перелік.

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів. Зокрема у Мелітополі - інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

Нещодавно росіяни навіть надіслали в Запорізьку область "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином вони планували побороти українське підпілля в регіоні.

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