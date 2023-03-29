ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты продолжают рыть окопы в Крыму. Активно привлекают гражданских, - Генштаб

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 18:45
Оккупанты продолжают рыть окопы в Крыму. Активно привлекают гражданских, - Генштаб Фото: оккупанты продолжают рыть окопы в Крыму и активно привлекают гражданских (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма российские оккупанты активно вовлекают гражданское население в строительство защитных сооружений и окопов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекается гражданское население", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

К тому же, российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Также там наблюдается скопление войск РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Крим Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина