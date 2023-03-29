Оккупанты продолжают рыть окопы в Крыму. Активно привлекают гражданских, - Генштаб

В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма российские оккупанты активно вовлекают гражданское население в строительство защитных сооружений и окопов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекается гражданское население", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

К тому же, российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Также там наблюдается скопление войск РФ.

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