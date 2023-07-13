UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти продовжують переселяти українців з окупованих територій: їх будинки займають росіяни

Фото: окупанти переселяють українців з Геніческа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

За даними Генерального штабу, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку.

Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ.

Нагадаємо, 5 травня, ми повідомляли, що в 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області було оголошено часткову евакуацію.

До того ж РБК-Україна писало про те, що, за словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, російські окупанти почали масово відбирати у цивільних легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГеническВійна Росії проти України