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Окупанти продовжують мобілізацію в Луганській області: призовникам обіцяють житло

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Призовникам обіцяють передати примусово відчужене житло українців, які виїхали з окупованої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

За її словами, у населених пунктах Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков, що в Луганській області, окупанти оголосили черговий етап масштабної військової підготовки російських військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань).

Маляр зазначила, що окупанти планують призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство Росії і так званої "ЛНР") до участі у таких мобілізаційних заходах.

До того ж, росіяни для мотивування потенційних призовників до служби в окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло українців, які вимушено залишили окуповану територію.

Своєю чергою, чоловіки, які усвідомлюють перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють своє місце проживання.

Нагадаємо, окупанти примусово мобілізують ув'язнених в Луганській області.

РБК-Україна також повідомляло, що загарбники готують нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях, до війська будуть залучати неповнолітніх.

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