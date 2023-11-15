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Окупанти продовжують будувати військові бази в Маріуполі (фото)

Фото: окупанти продовжують будувати військові бази в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни продовжують облаштування військових баз вже поза  промисловою зони заводів", - розповів він.

 

За словами Андрющенка, військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини чи бази за часів України.

"Вишки спостереження по периметру, бойниці в заборах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу", - розповів радник мера, зазначивши, що це лише одна з баз - не єдина, не унікальна та не сама велика. 

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт. Наприклад, у серпні 2023 року в порту тимчасово окупованого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель, а також раніше там помітили чотири бойові вертольоти загарбників. Крім того, наразі Маріуполь зруйновано на 90%.

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Маріуполь