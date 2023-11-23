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Окупанти привезли з РФ нову групу робітників для ремонту військової техніки, - ЦНС

Україна, Четвер 23 листопада 2023 16:44
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Окупанти привезли з РФ нову групу робітників для ремонту військової техніки, - ЦНС Архівне фото: Окупанти привезли з РФ нову групу робітників для ремонту військової техніки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни привезли на окуповані території України нову групу робітників, які займатимуться ремонтом військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Техніку після ураження ЗСУ росіяни ремонтують на захоплених ангарах підприємств на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в окупації фіксується дефіцит робочої сили, адже місцеві жителі або покинули тимчасово окуповані території, або відмовляються співпрацювати, або мобілізовані ворогом.

"Тому росіяни змушені завозити своїх гастролерів з РФ. Останнім часом, ангари перевантажені і працівників не вистачає, тому на захоплені території прибула нова партія гастарбайтерів", - пише ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях України

Нещодавно Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповідав, що на тимчасово окупованому півдні України російські військові проводять облави та використовують українців, як живий щит.

Також Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонської області 34 тисячі своїх підручників.

Генштаб ЗСУ заявив, що окупанти в Луганській області придумали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати паспорти Російської Федерації.

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