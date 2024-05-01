Окупанти примусово виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонської області, - ЦНС

"За інформацією від місцевого підпілля російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах", - йдеться у повідомленні.

Мешканців тимчасово розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та у Криму.

Як зазначають у ЦНС, приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду у Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.

"Населенню окупанти забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти", - додали у Спротиві.

Паралельно з цими заходами окупанти облаштовують накриття сіткою над автомобільною дорогою Р57 на ділянці Гола Пристань - Таврійське. Сітки закріплюють на деревах та стовпах уздовж дороги. Таким чином росіяни намагаються уберегти свою техніку від українських дронів.

"Дані заходи є частиною російського плану з витіснення українців з прифронтових ділянок, що є складовою геноциду українського населення та цілковитої зміни демографічного складу на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України", - наголошують у ЦНС.