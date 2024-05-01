Оккупанты принудительно выселяют украинцев из трех населенных пунктов Херсонской области, - ЦНС

Российские захватчики начали принудительное выселение жителей трех населенных пунктов временно оккупированного левобережья Херсонской области - Голой Пристани, Коханов и Гладковки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"По информации от местного подполья, российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки. Оккупанты проводят вывоз населения в отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах", - говорится в сообщении.
Жителей временно размещают в населенных пунктах юга Херсонской области и Крыма.
Как отмечают в ЦНС, помещения, где их размещают специально переполненные и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать их до переезда в Россию, а мужчин побуждать к постановке на военный учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационного войска.
"Населению оккупанты запрещают забирать с собой какие-либо габаритные вещи, разрешают только ручную кладь. Таким образом оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты", - добавили в Сопротивлении.
Параллельно с этими мероприятиями оккупанты обустраивают накрытие сеткой над автомобильной дорогой Р57 на участке Голая Пристань - Таврическое. Сетки закрепляют на деревьях и столбах вдоль дороги. Таким образом, россияне пытаются уберечь свою технику от украинских дронов.
"Данные мероприятия являются частью российского плана по вытеснению украинцев с прифронтовых участков, составляющих геноцид украинского населения и полного изменения демографического состава на временно оккупированных территориях юга и востока Украины", - отмечают в ЦНС.
Напомним, Херсонская область была оккупирована российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2024 года.
Уже в ноябре 2022 права берег региона удалось деоккупировать. Однако левый берег до сих пор остается захваченным российскими войсками.
При этом украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе Кринки. Россияне пытаются выбить оттуда подразделения ВСУ, однако это им не удается.
Так, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, враг совершил две безуспешные атаки на позиции наших войск.
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