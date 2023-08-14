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Окупанти поспішають розповісти про втрати під час контрнаступу ЗСУ: в ISW назвали причину

Фото: окупанти поспішають розповісти про втрати під час контрнаступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ряд російських ЗМІ та популярних блогерів поспішають розповідати про успіхи контрнаступу ЗСУ, щоб підкреслити низький моральний дух армії РФ та проблеми з командуванням на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що 12 серпня російський блогер поскаржився, що 37-а окрема гвардійська мотострілецька бригада не виділила танкові частини для підтримки своєї піхоти в Урожайному і 10 серпня достроково вийшла з населеного пункту нібито через відсутність підкріплень, коли насправді був особовий склад п'яний у тилу.

За його словами, поскаржився, що вся 36-та загальновійськова армія не бажає захищати населений пункт. Ці скарги викликали безліч відгуків у російському інформаційному просторі, зокрема спроби знизити напруженість між причетними російськими формуваннями.

Також за словами ряду джерел, командні чистки в підрозділах армії РФ, що воюють на південному напрямку, могли призвести до того, що російських командирів середньої ланки частіше за звичайну стали робити винними в російських військових невдачах.

Ключові висновки ISW:

  • ЗСУ 13 серпня вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися на південному напрямку.
  • ISW не отримав підтвердження, що російські сили повністю виведені з Урожайного. Вони, ймовірно, нині займають позиції принаймні у південній частині населеного пункту.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове та намагалися повернути втрачені позиції в районі Бахмута.
  • Українські партизани заявили, що 13 серпня атакували російську військову базу в окупованому Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що українські військові за останні кілька місяців досягли тактично значущого прогресу у контрнаступі на двох основних напрямках.

 

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