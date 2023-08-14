Оккупанты спешат рассказать о потерях в ходе контрнаступления ВСУ: в ISW назвали причину

Сообщается, что 12 августа российский блогер пожаловался, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и 10 августа досрочно вышла из населенного пункта якобы из-за отсутствия подкреплений, когда на самом деле личный состав части был пьян в тылу.

По его словам пожаловался, что вся 36-я общевойсковая армия не желает защищать населенный пункт. Эти жалобы вызвали множество откликов в российском информационном пространстве, в том числе попытки снизить напряженность между причастными российскими формированиями.

Также по словам ряда источников, командные чистки в подразделениях армии РФ, что воюют на южном направлении, могли привести к тому, что российских командиров среднего звена чаще обычного стали делать виновными в российских военных неудачах.

Ключевые выводы ISW:

ВСУ 13 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись на южном направлении.

ISW не получил подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного. Они, вероятно, в настоящее время занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово и пытались вернуть утраченные позиции в районе Бахмута.

Украинские партизаны заявили, что 13 августа атаковали российскую военную базу в оккупированном Мариуполе.

Ранее сообщалось, что украинские военные за последние несколько месяцев достигли тактически значимого прогресса в контрнаступлении на двух основных направлениях.