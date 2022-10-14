Окупанти не поспішають: ремонт Кримського мосту затягнеться на багато місяців

Уряд РФ призначив ООО "Нижнеангарсктрансстрой" єдиним виконавцем закупівель робіт з проектування та відновлення (капітального ремонту та (або) реконструкції) зруйнованих елементів транспортної та інженерної інфраструктури Кримського мосту в акваторії Керченської протоки.

Згідно з документом, "граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт", є 1 липня 2023 року.

Кримський міст, показовий проект правління президента Росії Володимира Путіна, було пошкоджено внаслідок вибуху, відповідальність за який Росія поклала на Україну. Деякі українські чиновники схвалили інцидент, але Київ не взяв на себе відповідальність.