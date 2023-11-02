Окупанти послабили атаки на Авдіївку, щоб перегрупуватися, - ЗСУ

Російські загарбники послабили атаки на Авдіївському напрямку. Росіяни перегруповуються, але не відступають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
"Кількість штурмів там (в Авдіївці, - ред.) дещо зменшилася, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 обстрілів. Збито ще один штурмовик Су-25 на Донеччині. Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але наразі не так активно, він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі", - сказав він.
За словами речника, окупанти вели наступальні дії в районах Сєвєрного і Первомайського, але безуспішно. На цьому напрямку за добу ЗСУ відбили 7 атак ворога.
Також, як зазначи Штупун, окупанти намагалися прорвати оборону у районі Мар'їнки. Тут Сили оборони за добу відбили понад 20 атак.
Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Його називають наймасштабнішим з 2014 року.
ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.
У Генштабі зазначають, що у районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто. Речник Генштабу також підтверджує, що окупанти активізувалися біля Мар'їнки.
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