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Оккупанты ослабили атаки на Авдеевку, чтобы перегруппироваться, - ВСУ

Фото: оккупанты ослабили атаки на Авдеевку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики ослабили атаки на Авдеевском направлении. Россияне перегруппировываются, но не отступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Количество штурмов там (в Авдеевке, - ред.) несколько уменьшилось, всего на Таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 обстрелов. Сбит еще один штурмовик Су-25 в Донецкой области. Враг продолжает попытки, чтобы окружить Авдеевку, пока не так активно, он должен пополнить потери, перегруппироваться, чтобы действовать дальше", - сказал он.

По словам спикера, оккупанты вели наступательные действия в районах Северного и Первомайского, но безуспешно. На этом направлении за сутки ВСУ отбили 7 атак врага.

Также, как отметил Штупун, оккупанты пытались прорвать оборону в районе Марьинки. Здесь Силы обороны за сутки отбили более 20 атак.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Его называют самым масштабным с 2014 года.

ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

В Генштабе отмечают, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы окружить город. Спикер Генштаба также подтверждает, что оккупанты активизировались возле Марьинки.

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