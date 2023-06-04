Окупанти поскаржилися на атаку дрона в Джанкої

Про звуки вибухів у районі Джанкоя, біля якого розташована авіабаза російських окупантів, писали в кримських пабліках уночі. Також у соцмережах говорили про ймовірну роботу протиповітряної оборони.

Пізніше з'явилося пояснення "радника голови Криму" Олега Крючкова про те, що сталося.

Колишній український журналіст, а нині помічник гауляйтера заявив, що у Джанкої був збитий дрон.

"Безпілотник збитий у Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено шибки", - цитує пропагандистське агентство ТАСС Крючкова.

Також представник окупаційної "влади" пообіцяв, що "офіційну інформацію" буде оголошено вранці.

Вибухи у Криму в районах російських авіабаз

На території тимчасово окупованого українського півострова кілька днів тому також повідомляли про вибухи поблизу місця розташування російської авіабази. Йдеться про випадок 30 травня в районі міста Саки, яке знаходиться біля Новофедорівки.

Нагадаємо, що перед цим вибухи відбувалися на аеродромі під Саками у серпні 2022-го. Тоді горіли склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.

Після того випадку з'явилися супутникові знімки авіабази російських окупантів, на яких можна було помітити знищені військові літаки.

Додамо також, днями в Севастополі в районі Стрілецької бухти, де знаходяться російські військові частини, сталася стрілянина.