Окупанти поскаржилися на атаку дрона в Джанкої

У тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой пролунали вибухи в ніч проти неділі, 4 червня. Представник гауляйтера захопленого РФ українського півострова пояснив це атакою БПЛА та роботою ППО, а також збиту ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Про звуки вибухів у районі Джанкоя, біля якого розташована авіабаза російських окупантів, писали в кримських пабліках уночі. Також у соцмережах говорили про ймовірну роботу протиповітряної оборони.
Пізніше з'явилося пояснення "радника голови Криму" Олега Крючкова про те, що сталося.
Колишній український журналіст, а нині помічник гауляйтера заявив, що у Джанкої був збитий дрон.
"Безпілотник збитий у Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено шибки", - цитує пропагандистське агентство ТАСС Крючкова.
Також представник окупаційної "влади" пообіцяв, що "офіційну інформацію" буде оголошено вранці.
На території тимчасово окупованого українського півострова кілька днів тому також повідомляли про вибухи поблизу місця розташування російської авіабази. Йдеться про випадок 30 травня в районі міста Саки, яке знаходиться біля Новофедорівки.
Нагадаємо, що перед цим вибухи відбувалися на аеродромі під Саками у серпні 2022-го. Тоді горіли склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.
Після того випадку з'явилися супутникові знімки авіабази російських окупантів, на яких можна було помітити знищені військові літаки.
Додамо також, днями в Севастополі в районі Стрілецької бухти, де знаходяться російські військові частини, сталася стрілянина.
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