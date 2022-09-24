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Окупанти посилюють штурми, а ЗСУ атакували бази та склади ворога: зведення Генштабу

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Україна, Субота 24 вересня 2022 18:40
Окупанти посилюють штурми, а ЗСУ атакували бази та склади ворога: зведення Генштабу Фото: ЗСУ відбили всі атаки російських окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія посилює штурми на сході України. Проте підрозділи ЗСУ відбили всі атаки, а також вдарили по районах зосередження окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.

Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та втриманні зайнятих позицій. Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних ударів, 12 разів вдарили авіацією та 9 разів з артилерії.

Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:

  • на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;
  • на Краматорському напрямку - Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка;
  • на Південнобузькому напрямку противник обстріляв 40 населених пунктів. Для коригування атак ворог зробив 60 вильотів безпілотниками.

У Росії продовжується часткова мобілізація. Так, у Краснодарському краї з перших годин представники військкоматів почали обхід будинків і роздавали повістки.

На основних дорогах РФ виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловіків. Мобілізованих після короткої підготовки планують направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат.

Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Українська авіація атакувала 14 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ППО знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету.

Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 4 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції ППО, позиції артилерії, а також 4 склади боєприпасів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 56 300 військових.

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