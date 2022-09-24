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Оккупанты усиливают штурмы, а ВСУ атаковали базы и склады врага: сводка Генштаба

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Украина, Суббота 24 сентября 2022 18:40
Оккупанты усиливают штурмы, а ВСУ атаковали базы и склады врага: сводка Генштаба Фото: ВСУ отразили все атаки российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия усиливает штурмы на востоке Украины. Однако подразделения ВСУ отбили все атаки, а также ударили по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и удержании занятых позиций. В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, 12 раз ударили авиацией и 9 раз из артиллерии.

Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области, Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка;
  • на Краматорском направлении - Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;
  • на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка;
  • на Южнобужском направлении противник обстрелял 40 населенных пунктов. Для корректировки атак враг сделал 60 вылетов беспилотниками.

В России продолжается частичная мобилизация. Так, в Краснодарском крае с первых часов представители военкоматов начали обход домов и раздавали повестки.

На основных дорогах РФ выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужчин. Мобилизированных после короткой подготовки планируют направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери.

Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Петропавловка, Выимка, Бахмутское, Зайцево, Опросное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.

Украинская авиация атаковала 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения ПВО уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету.

Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 4 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции ПВО, позиции артиллерии, а также 4 склада боеприпаса.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 56 300 военных.

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