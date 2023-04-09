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Окупанти посилюють рейди у Херсонській області, - Генштаб

Фото: Окупанти посилюють рейди у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни посилюють контррозвідувальний та "поліцейський" режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема у Горностаївському районі загарбники проводять рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у населення на наявність фото- та відеоматеріалів і "забороненого" контенту.

"Під час таких перевірок росіяни фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, окупанти вигадали нову схему, щоб змусити жителів Херсонської області отримати паспорт РФ.

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Херсонська областьВійна Росії проти України