Окупанти посилюють рейди у Херсонській області, - Генштаб

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни посилюють контррозвідувальний та "поліцейський" режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України .

Зокрема у Горностаївському районі загарбники проводять рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у населення на наявність фото- та відеоматеріалів і "забороненого" контенту.

"Під час таких перевірок росіяни фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі", - зазначили у Генштабі.