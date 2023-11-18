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Окупанти посилили вилучення автомобілів у цивільного населення

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилили вилучення цивільної автомобільної техніки у місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.

Зазначається, що Сили оборони України завдають значних втрат у техніці російським окупаційним військам. Тому росіяни вирішили поповнити свої втрати шляхом грабунку мешканців окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Відповідне рішення було закріплено розпорядженням уряду РФ від 31.07.2023 №2059-р. Відповідно до цього розпорядження Кремля усі підприємства, які були "націоналізовані" окупантами зобов’язані безплатно передавати загальноросійському псевдогромадському руху "Народный фронт "За Россию" техніку за договором пожертви.

Серед такої техніки: мопеди, мотоцикли, моторолери, легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причепи (напівпричепи) до транспортних засобів, трактори для сільського та лісового господарства, гусеничні бульдозери та автогрейдери.

Дана псевдогромадська організація - пропагандистський проєкт Кремля, що має на меті демонструвати "всенародну підтримку" воєнних дій РФ. Її завдання імітувати добровільну передачу матеріальних засобів до окупаційних військ як з території РФ, так і з ТОТ.

У перелік автотехніки потрапили навіть такі засоби як мопеди, мотоцикли, моторолери, які доволі часто можна помітити останнім часом на фронтових відео захисників України. З огляду на те, що дані засоби вкрай рідко перебувають на балансі підприємств загарбники вдались до їх вилучення з гаражних кооперативів та приватних домоволодінь, які раніше російські окупаційні адміністрації визнали "безгосподарним майном".

Крім того, транспортні засоби вилучають у громадян, яким інкримінують співпрацю з Силами оборони України або ж у тих, чиє рухоме майно було арештовано російськими силовими органами. Таке масове вилучення техніки організовано з метою забезпечення потреб окупаційних адміністрацій РФ та інженерного обладнання позицій російських окупаційних військ на ТОТ півдня і сходу України.

Росіяни все частіше використовують двоколісну техніку для переміщення особового складу, щоб вберегтись від ураження української артилерії та FPV- дронів. Також використання цивільної техніки дозволяє російській пропаганді видавати знищення такого транспорту за напад на цивільне населення.

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