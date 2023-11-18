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Оккупанты усилили изъятие автомобилей у гражданского населения

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики усилили изъятие гражданской автомобильной техники у местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Отмечается, что Силы обороны Украины наносят значительные потери в технике российским оккупационным войскам. Поэтому россияне решили пополнить свои потери путем грабежа жителей оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующее решение было закреплено распоряжением правительства РФ от 31.07.2023 №2059-р. Согласно этому распоряжению Кремля все предприятия, которые были "национализированы" оккупантами обязаны бесплатно передавать общероссийскому псевдообщественному движению "Народный фронт "За Россию" технику по договору пожертвования.

Среди такой техники: мопеды, мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, тракторы для сельского и лесного хозяйства, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Данная псевдообщественная организация - пропагандистский проект Кремля, имеющий целью демонстрировать "всенародную поддержку" военных действий РФ. Ее задача имитировать добровольную передачу материальных средств в оккупационные войска как с территории РФ, так и с ВОТ.

В перечень автотехники попали даже такие средства как мопеды, мотоциклы, мотороллеры, которые довольно часто можно заметить в последнее время на фронтовых видео защитников Украины. Учитывая то, что данные средства крайне редко находятся на балансе предприятий захватчики прибегли к их изъятию из гаражных кооперативов и частных домовладений, которые ранее российские оккупационные администрации признали "бесхозным имуществом".

Кроме того, транспортные средства изымают у граждан, которым инкриминируют сотрудничество с Силами обороны Украины или у тех, чье движимое имущество было арестовано российскими силовыми органами. Такое массовое изъятие техники организовано с целью обеспечения потребностей оккупационных администраций РФ и инженерного оборудования позиций российских оккупационных войск на ВОТ юга и востока Украины.

Россияне все чаще используют двухколесную технику для перемещения личного состава, чтобы уберечься от поражения украинской артиллерии и FPV- дронов. Также использование гражданской техники позволяет российской пропаганде выдавать уничтожение такого транспорта за нападение на гражданское население.

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