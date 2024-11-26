Окупанти посилили транскордонні рейди і тиснуть у Торецьку та біля Покровська: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися в межах Курської області 25 листопада, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська, які діють на південний схід від Коренево, нібито продовжують зачистку від ЗСУ у Дар'їно та просуваються біля Толстого Лугу, у Новоіванівці, на південь від Зеленого Шляху та в напрямку Нижнього Клину.

Російський блогер розповідав, що війська РФ також просунулися біля Черкаського Поріччя (на північний схід від Суджі) і Плехово (на південний схід від Суджі). Проте в ISW не спостерігали конкретних доказів прогресу РФ в жодному з цих районів.

Російські "воєнкори" також стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували з Леонідово в напрямку Новоіванівки, поблизу Нової Сорочини та на захід від Погребків.

Українські військові джерела опублікували 22 листопада кадри удару ЗСУ по тимчасово відремонтованій російській переправі через річку Сейм біля Каріжу (у Глушковському районі).

Українські джерела ISW також повідомили, що для завдання удару ЗСУ використали надану США бомбу малого діаметра GDU-39, яка також влучила в російську військову машину, коли вона перетинала міст.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники трохи посилили транскордонні наступи у Харківську область 24 і 25 листопада, але не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 24 та 25 листопада російські окупанти вели наступальні дії поблизу міжнародного кордону у районі Козачої Лопані, Кудіївки, а також у районі Вовчанська та Тихого.

"Російські транскордонні рейди, ймовірно, мають на меті зафіксувати українські сили вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області та змусити Україну передислокувати сили з Курської області, де російські війська зараз проводять посилені наступальні операції, щоб відновити втрачені позиції", - йдеться у звіті.

Операція РФ №2 - Луганська область

Повідомляється, що 24 і 25 листопада війська РФ перетнули річку Оскіл на північ від Куп'янська, але в ISW не отримали підтвердження цього стверджуваного просування росіян.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська переправилися на західний (правий) берег річки Оскіл на човнах і захопили плацдарм на правому березі на південь від Новоминська (на північ від Куп'янська).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вели наступальні операції поблизу Сенькового (на південь від Куп'янська на західному березі річки Оскіл).

Це свідчить про те, що війська РФ, можливо, активізували зусилля з форсування річки Оскіл на південь від Куп’янська в районі виступу Кругляківка-Колісниківка, йдеться у звіті експертів.

При цьому в ISW не помітили жодного підтвердженого просування росіян через річку Оскіл ані на південь від Новоминська, ані поблизу Сенькового.

Російський блогер заявив, що війська РФ атакують комбікормовий завод, цукровий завод і молококонсервний завод у східній частині Куп’янська.

Командир українського батальйону, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що ЗСУ завдають російським силам втрат 1 до 5 на цьому напрямку, і що окупанти намагаються захопити плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Командир українського батальйону також заявив, що безпілотники ЗСУ не дозволяють росіянам вести механізований штурм у радіусі 12 км від лінії фронту, а ворожа піхота в основному просувається в пішому порядку на Куп'янському напрямку.

Війська РФ продовжували атакувати в районі Новоминська, Голубівки, біля Піщаного, Лозової, Загризового, Новоосинового, Колісниківки, Кругляківки та біля Сенькового.

Російські окупанти 24 і 25 листопада продовжували наступальні операції на лінії Сватове - Кремінна, але не просунулися.

Пов'язаний з Кремлем відомий "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися в полях на схід від Тернів і Ямполівки, проте в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російський блогер також розповідав, що українська артилерія та безпілотники перешкоджають російським механізованим штурмам на Лиманському напрямку та не дають просуватися далі в бік Ямполівки.

Війська РФ продовжували атаки поблизу Першотравневого, Вишневого та Зеленого Гаю, біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки, Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського та Серебрянки.

Операція РФ №3 - Донецька область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 24 і 25 листопада.

Війська РФ 24 і 25 листопада продовжували наступальні дії на Часівярському напрямку, але підтвердженого просування не мали.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 24 і 25 листопада російські окупанти вели наступальні дії як у районі Часового Яру, так і на флангах біля Ступочок.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова охарактеризувала ситуацію в Часовому Яру як особливо "небезпечну", оскільки значна кількість військ РФ почала скупчуватися на Краматорському (в районі Часового Яру) і Сіверському напрямках, та застосовує різноманітні нові тактики у спробах прорвати оборону ЗСУ в цьому районі.

Українська бригада, яка діяла на Часівярському напрямку, оцінила, що окупанти в цьому районі можуть зіткнутися з нестачею озброєння, оскільки вони нещодавно почали використовувати в бою морські системи, такі як протичовнова ракетна установка РБУ-6000 "Смерч".

Російські загарбники нещодавно просунулися в південно-західній частині Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, показують, що окупанти трохи просунулися на захід вздовж вулиць Ризького та Сормовської в південно-західній частині міста.

24 і 25 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ вели наступальні дії під Торецьком, біля Дачного, Диліївки та Щернинівки.

Бобовнікова повідомила, що окупанти активно ведуть штурм і "атакують з неймовірною швидкістю" на Торецькому напрямку.

Російські джерела ISW стверджували, що путінські війська незначно просунулися на південь і південний схід від Покровська.

Також російські джерела також розповідали, що війська РФ просунулися на схід і північний схід від Пушкіне, на схід і в центрі Жовтого, на південний захід від Юрівки, на захід від Пустинки. Проте в ISW зазначили, що не можуть незалежно перевірити ці заяви.

24 листопада український батальйон доповів, що здійснив успішну механізовану контратаку в районі Миколаївки (на схід від Покровська).

24 листопада військовослужбовець ЗСУ розповів, що російські окупанти передислокують значну кількість військ з Новоолексіївки (на південь від Покровська та на південний захід від Селидового), щоб за підтримки танків прорватися до траси Т0515 Шевченко - Новотроїцьке - Ясенове (на південний захід від Покровська).

Український військовослужбовець додав, що нещодавно загарбники вийшли на околиці Пушкіного.

Речник Угруповання військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин повідомив, що під час останніх штурмів на Покровському напрямку українські мінні поля знищили 30% російської військової техніки.

Повідомляється, що війська РФ проводили наступальні операції поблизу Миролюбівки, Миколаївки та Променя, біля Лисівки, Григорівки, Петрівки, Даченського, Пустинки, Пушкіного, Жовтого та Чумацького.

"Південна вісь"

25 листопада російські окупанти продовжили наступ у західній Запорізькій області поблизу Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), але не просунулися.

Російські "воєнкори" повторили заяви, що путінські війська начебто просунулися в напрямку Оріхова та у районі Білогір'я, але в ISW досі не знайшли підтвердження цих тверджень.

24 і 25 листопада війська РФ продовжували наступ на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що головним завданням окупантів на Херсонському напрямку є захоплення островів у дельті річки Дніпро, а нещодавно ворог здійснив великий наступ на острів Козацький (на північний схід від Херсона поблизу Нової Каховки).

Братчук зазначив, що ЗСУ мають "вогневий контроль" над островами у дельті з позицій на західному (правому) березі Дніпра, і спрогнозував, що надалі окупанти намагатимуться закріпити обмежену позицію на правому березі.

Братчук також зазначив, що загарбникам важко просуватися через Дніпро в тому числі через те, що військове командування РФ передислокувало частини і резерви з Херсонського напрямку на Курахове і Покровське.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що військове командування РФ зосереджує частини Північного флоту біля Тендрівської коси в Херсонській області та Кінбурнської коси в Миколаївській області для захисту від українських рейдів і атак у цьому районі.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 25 листопада розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що найбільшу активність російські окупанти проявляли на Покровському та Курахівському напрямках.