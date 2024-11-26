Оккупанты усилили трансграничные рейды и давят в Торецке и возле Покровска: карты ISW

Операция ВСУ в России

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в пределах Курской области 25 ноября, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска, действующие юго-восточнее Коренево, якобы продолжают зачистку от ВСУ в Дарьино и продвигаются возле Толстого Луга, в Новоивановке, к югу от Зеленого Пути и в направлении Нижнего Клина.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ также продвинулись около Черкасского Поречья (к северо-востоку от Суджи) и Плехово (юго-восточнее Суджи). Однако в ISW не наблюдали конкретных доказательств успеха РФ ни в одном из этих районов.

Российские "военкоры" также утверждали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали с Леонидово в направлении Новоивановки, вблизи Новой Сорочины и к западу от Погребков.

Украинские военные источники опубликовали 22 ноября кадры удара ВСУ по временно отремонтированной российской переправе через реку Сейм возле Карижа (в Глушковском районе).

Украинские источники ISW также сообщили, что для нанесения удара ВСУ использовали предоставленную США бомбу малого диаметра GDU-39, которая также попала в российскую военную машину, когда она ехала по мосту.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики немного усилили трансграничные рейды в Харьковскую область 24 и 25 ноября, но не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 24 и 25 ноября российские оккупанты вели наступательные действия вблизи международной границы в районе Казачьей Лопани, Кудеевки, а также в районе Волчанска и Тихого.

"Российские трансграничные рейды, вероятно, преследуют цель зафиксировать украинские силы вдоль международной границы на севере Харьковской области и заставить Украину передислоцировать силы из Курской области, где российские войска сейчас проводят усиленные наступательные операции, чтобы восстановить утраченные позиции", - говорится в отчете.

Операция РФ №2 - Луганская область

Сообщается, что 24 и 25 ноября войска РФ пересекли реку Оскол севернее Купянска, но в ISW не получили подтверждения этого утверждаемого продвижения россиян.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска переправились на западный (правый) берег реки Оскол на лодках и захватили плацдарм на правом берегу к югу от Новоминска (к северу от Купянска).

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вели наступательные операции вблизи Сенькового (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол).

Это свидетельствует о том, что войска РФ, возможно, активизировали усилия по форсированию реки Оскол к югу от Купянска в районе выступа Кругляковка-Колесниковка, говорится в отчете экспертов.

При этом в ISW не заметили ни одного подтвержденного продвижения россиян через реку Оскол ни к югу от Новоминска, ни вблизи Сенькового.

Российский блогер заявил, что войска РФ атакуют комбикормовый завод, сахарный завод и молококонсервный завод в восточной части Купянска.

Командир украинского батальона, действующий на Купянском направлении, сообщил, что ВСУ наносят российским силам потери 1 до 5 на этом направлении, и что оккупанты пытаются захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Командир украинского батальона также заявил, что беспилотники ВСУ не позволяют россиянам вести механизированный штурм в радиусе 12 км от линии фронта, а вражеская пехота в основном продвигается в пешем порядке на Купянском направлении.

Войска РФ продолжали атаковать в районе Новоминска, Голубовки, возле Песчаного, Лозового, Загрызово, Новоосинового, Колесниковки, Кругляковки и возле Сеньково.

Российские оккупанты 24 и 25 ноября продолжали наступательные операции на линии Сватово - Кременная, но не продвинулись.

Связанный с Кремлем известный "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись в полях к востоку от Тернов и Ямполевки, однако в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российский блогер также рассказывал, что украинская артиллерия и беспилотники препятствуют российским механизированным штурмам на Лиманском направлении, и не дают продвигаться дальше в сторону Ямполевки.

Войска РФ продолжали атаки вблизи Первомайской, Вишневой и Зеленой Рощи, около Новоегоровки, Дружелюбовки, Грековки, Ямполевки, Тернов, Ивановки, Торского и Серебрянки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Северском направлении 24 и 25 ноября.

Войска РФ 24 и 25 ноября продолжали наступательные действия на Часовярском направлении, но подтвержденного продвижения не оказали.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 24 и 25 ноября российские оккупанты вели наступательные действия как в районе Часового Яра, так и на флангах возле Ступочек.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова охарактеризовала ситуацию в Часовом Яру как особо "опасную", поскольку значительное количество войск РФ начала скапливаться на Краматорском (в районе Часового Яра) и Северском направлениях, и применяет различные новые тактики в попытках прорвать оборону ВСУ в этом районе.

Действовавшая на Часовярском направлении украинская бригада оценила, что оккупанты в этом районе могут столкнуться с нехваткой вооружения, поскольку они недавно начали использовать в бою морские системы, такие как противолодочная ракетная установка РБУ-6000 "Смерч".

Российские захватчики недавно продвинулись в юго-западной части Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, показывают, что оккупанты немного продвинулись на запад вдоль улиц Рижского и Сормовской в юго-западной части города.

24 и 25 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ вели наступательные действия под Торецком, возле Дачного, Дилиевки и Щерниновки.

Бобовникова сообщила, что оккупанты активно ведут штурмы и "атакуют с невероятной скоростью" на Торецком направлении.

Российские источники ISW утверждали, что путинские войска незначительно продвинулись к югу и юго-востоку от Покровска.

Также российские источники также рассказывали, что войска РФ продвинулись к востоку и северо-востоку от Пушкино, к востоку и в центре Желтого, к юго-западу от Юровки, к западу от Пустынки. Однако в ISW отметили, что не могут независимо проверить эти заявления.

24 ноября украинский батальон доложил, что совершил успешную механизированную контратаку в районе Николаевки (восточнее Покровска).

24 ноября военнослужащий ВСУ рассказал, что российские оккупанты передислоцируют значительное количество войск из Новоалексеевки (южнее Покровска и юго-западнее Селидово), чтобы при поддержке танков прорваться к трассе Т0515 Шевченко - Новотроицкое - Ясеново (юго-западнее Покровска).

Украинский военнослужащий добавил, что недавно захватчики вышли на окраину Пушкино.

Спикер Группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин сообщил, что во время последних штурмов на Покровском направлении украинские минные поля уничтожили 30% российской военной техники.

Сообщается, что войска РФ проводили наступательные операции вблизи Миролюбовки, Николаевки и Луча, возле Лисовки, Григорьевки, Петровки, Даченского, Пустынки, Пушкино, Желтого и Чумацкого.

"Южная ось"

25 ноября российские оккупанты продолжили наступление в западной Запорожской области близ Новоандреевки (к северо-западу от Работино), но не продвинулись.

Российские "военкоры" повторили заявления, что путинские войска будто бы продвинулись в направлении Орехово и в районе Белогорья, но в ISW до сих пор не нашли подтверждения этих утверждений.

24 и 25 ноября войска РФ продолжали наступление на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что главной задачей оккупантов на Херсонском направлении является захват островов в дельте реки Днепр, а недавно враг совершил большое наступление на остров Казацкий (к северо-востоку от Херсона вблизи Новой Каховки).

Братчук отметил, что ВСУ имеют "огневой контроль" над островами в дельте с позиций на западном (правом) берегу Днепра, и спрогнозировал, что в дальнейшем оккупанты будут пытаться закрепить ограниченную позицию на правом берегу.

Братчук также отметил, что захватчикам трудно продвигаться через Днепр, в том числе из-за того, что военное командование РФ передислоцировало части и резервы из Херсонского направления на Курахово и Покровское.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что военное командование РФ сосредоточивает части Северного флота у Тендровской косы в Херсонской области и Кинбурнской косы в Николаевской области для защиты от украинских рейдов и атак в этом районе.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 25 ноября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 185 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что наибольшую активность российские оккупанты проявляли на Покровском и Кураховском направлениях.