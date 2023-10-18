Оккупанты усилили патруливание Мелитополя. Кому нужно быть "начеку"
Российские оккупанты усилили патрулирование захваченного Мелитополя Запорожской области. Особенно бдительными нужно быть мужчинам, поскольку именно на них объявлена "охота".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"В Мелитополе усилили запугивание людей патрулями "ополченцев" и других силовиков", - рассказал он.
В частности, по его словам, в Мелитополе увеличилось именно количество патрулей.
"К запугиванию местного населения присоединились еще и "ополченцы", которые ходят по паркам и по центральным улицам", - добавил Федоров.
Мэр предупредил - особое внимание уделяют мужчинам: останавливают на улицах, проверяют документы, смотрят переписку и фотографии в телефонах.
"Охота" на партизан в Мелитополе
В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном Мелитополе Запорожской области, который был захвачен РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.
Кроме того, ФСБ РФ привезла в Мелитополь Запорожской области отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать оккупантов "в охоте" на патриотов и партизан.
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